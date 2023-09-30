Остатки ДНК обнаружены в окаменелости черепахи возрастом 6 миллионов лет

Исследователи обнаружили остатки ДНК у окаменелой морской черепахи возрастом 6 миллионов лет, что делает ее одной из немногих окаменелостей древних позвоночных, содержащих генетический материал. Окаменелость, раскопанная на Карибском побережье Панамы в 2015 году, сохранила костные клетки, называемые остеоцитами, с исключительной детализацией. Хотя окаменелость неполная и в ней отсутствует весь скелет черепахи, панцирь (панцирь) относительно нетронут. По оценкам исследователей, при жизни черепаха имела длину около одного фута.

Это открытие открывает новые возможности для понимания древних организмов и их эволюционной истории. Анализируя остатки ДНК, ученые могут получить представление о генетическом составе этого древнего вида черепах. Полученные данные способствуют более глубокому пониманию эволюционных взаимоотношений между древними и современными видами черепах, такими как черепахи Кемпа и оливковая черепаха Ридли.

Социальные сети и частное партнерство: изнутри изменений в Космическом агентстве Индии

Космическое агентство Индии, Индийская организация космических исследований (ISRO), достигло рекордной вехи в своей миссии «Чандраян-3» на Луну. Прямая трансляция мероприятия собрала более 8 миллионов зрителей на YouTube, что подчеркнуло интерес и поддержку недорогих космических инженерных и научных начинаний Индии. За этим успехом стоят стратегические усилия по ребрендингу 54-летнего космического агентства как доступного и привлекательного.

По словам нынешних и бывших сотрудников, а также отраслевых экспертов, ISRO предприняло шаги по использованию платформ социальных сетей и частного партнерства для повышения участия и осведомленности общественности. Этот подход направлен на то, чтобы сделать исследование космоса более доступным для широкой публики и способствовать сотрудничеству с частными компаниями. Акцент ISRO на прозрачности и взаимодействии позиционирует Индию как видного игрока в мировой космической отрасли.

Японский лунный стартап откладывает миссию по высадке на Луну, спонсируемую НАСА

Японский стартап по лунному транспорту ispace объявил об отсрочке на один год своей будущей миссии по высадке на Луну. Миссия, первоначально запланированная на 2025 год, была перенесена на 2026 год. Решение обусловлено необходимостью лучше подготовиться к заказу НАСА, а также решить проблему задержек с поставками компонентов.

Первая попытка ispace приземлиться на Луну с космическим кораблем Hakuto-R Mission 1 в апреле потерпела неудачу из-за просчета высоты. Как сообщает The Financial Times, в последние месяцы компания столкнулась с корпоративными потрясениями. Несмотря на проблемы, ispace по-прежнему привержена исследованию Луны и работает над улучшением своих технологических возможностей и операционных процессов.

Определения:

– ДНК: дезоксирибонуклеиновая кислота, генетический материал, присутствующий во всех живых организмах.

– Ископаемые: Остатки или следы древних растений и животных, сохранившиеся в скалах.

– Позвоночное животное: животное с позвоночником или позвоночником.

– Панцирь: твердый защитный панцирь некоторых животных, таких как черепахи или ракообразные.

источники:

– Источник 1: Reuters: «Остатки ДНК обнаружены в окаменелости черепахи возрастом 6 миллионов лет»

– Источник 2: Reuters: «Социальные сети и частное партнерство: внутри изменений в космическом агентстве Индии»

– Источник 3: Reuters: «Японский лунный стартап ispace откладывает миссию, спонсируемую НАСА, до 2026 года»