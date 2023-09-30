Остатки ДНК найдены в окаменелостях черепахи возрастом 6 миллионов лет

Исследователи обнаружили остатки ДНК у окаменелой морской черепахи возрастом 6 миллионов лет. Это ископаемое тесно связано с сегодняшними черепахами Кемпа Ридли и Олив Ридли. Это важное открытие, поскольку генетический материал таких древних окаменелостей позвоночных редко идентифицируется. Ископаемое было обнаружено на карибском побережье Панамы в 2015 году и содержит хорошо сохранившиеся костные клетки, известные как остеоциты. Хотя остальная часть скелета черепахи отсутствует, панцирь или панцирь остается нетронутым. Судя по размеру, исследователи подсчитали, что при жизни черепаха имела длину примерно один фут.

Социальные сети и частное партнерство: изнутри изменений в Космическом агентстве Индии

Индийское космическое агентство, Индийская организация космических исследований (ISRO), недавно достигло важной вехи, когда их миссия «Чандраян-3» успешно приземлилась на Луну. Прямую трансляцию мероприятия на YouTube посмотрели более 8 миллионов человек, что стало рекордом для платформы. Это достижение не только подчеркивает недорогие достижения Индии в области космической техники и науки, но также отражает более широкие усилия по ребрендингу ISRO как доступной организации. Нынешние и бывшие сотрудники, а также отраслевые эксперты отметили тихую инициативу агентства по взаимодействию с общественностью через социальные сети и частное партнерство.

Японский лунный стартап ispace откладывает миссию, спонсируемую НАСА, до 2026 года

ispace, японский стартап по транспортировке на Луну, объявил о переносе своей будущей миссии по высадке на Луну на 2026 год. Это решение обусловлено необходимостью лучше подготовиться к комиссии НАСА, а также устранить задержки в поставках компонентов. В апреле компания ispace предприняла первую попытку посадки на Луну космического корабля Hakuto-R Mission 1, но она потерпела неудачу из-за просчета высоты. Отчеты показывают, что провалу миссии предшествовали месяцы корпоративных беспорядков. Благодаря пересмотренному графику ispace стремится обеспечить успешное партнерство с НАСА и решить проблемы с цепочкой поставок.

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