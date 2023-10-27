Самые молодые астронавты Китая отправляются на космическую станцию, отмечая новую эру в освоении космоса

Китай вступил в важную веху в своем путешествии по освоению космоса: самый молодой в истории экипаж китайских астронавтов отправился на космическую станцию ​​страны. Этот знаменательный запуск космического корабля «Шэньчжоу-17», также известного как «Божественный сосуд», знаменует новую эру космических амбиций Китая.

Приведенный в действие ракетой «Чанчжэн-2F» «Шэньчжоу-17» и три его пассажира стартовали с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Эта миссия не только прокладывает путь для развития космической программы Китая, но и открывает двери для нового поколения «тайконавтов», которые будут определять будущее освоения космоса.

Параллельно с этим президент России Владимир Путин объявил о планах России создать собственную орбитальную станцию ​​к 2027 году. Эта революционная разработка соответствует видению Москвы относительно будущего освоения космоса после успеха Международной космической станции. Несмотря на неудачу своей недавней лунной миссии, Россия по-прежнему привержена своей лунной программе, демонстрируя непоколебимую приверженность расширению присутствия человечества в космосе.

Еще одно удивительное открытие: ученые раскрыли новую информацию о глубоких недрах Марса. Анализируя сейсмические волны, возникающие в результате падения метеорита, исследователи выявили ранее неизвестный расплавленный слой, окружающий жидкометаллическое ядро ​​планеты. Это открытие бросает вызов предыдущим оценкам и заставляет переоценить наше понимание геологического состава Марса.

Помимо научных открытий, сотрудничество перуанских и польских ученых привело к впечатляющему воссозданию девушки инков. Эта молодая девушка, которую, как полагают, принесли в жертву, чтобы умилостивить божества инков, была возвращена к жизни благодаря трехмерному сканированию ее мумифицированных останков. Это увлекательное мероприятие проливает свет на историю и культуру цивилизации инков, предлагая взглянуть на обычаи и ритуалы, практиковавшиеся более 500 лет назад.

По мере того как китайская программа Международной лунной исследовательской станции (ILRS) набирает обороты, Беларусь присоединилась к ней в качестве последней страны-партнера. ILRS, инициированная совместно Китаем и Россией, направлена ​​на создание постоянно обитаемого аванпоста на южном полюсе Луны. С присоединением к программе Пакистана и Азербайджана глобальная космическая гонка усиливается, а ILRS становится потенциальным конкурентом возглавляемой США программы «Артемида».

Благодаря этим выдающимся достижениям в области освоения космоса человечество вступает в новую главу открытий, расширяя границы знаний и открывая двери к захватывающим возможностям за пределами нашей планеты.

Часто задаваемые вопросы

Как называется самый молодой экипаж китайских космонавтов? Самый молодой экипаж китайских астронавтов называется «тайконавты». Когда Россия планирует ввести в эксплуатацию свою новую орбитальную станцию? Россия намерена ввести в эксплуатацию первый сегмент своей новой орбитальной станции к 2027 году. Какое недавнее открытие изменило наше представление о Марсе? Ученые обнаружили ранее неизвестный расплавленный слой глубоко внутри Марса, изменив наше представление о составе планеты. Какое сотрудничество привело к воссозданию девушки инков? Перуанские и польские ученые совместно воссоздали девушку инков, используя трехмерное сканирование ее мумии. Какие страны недавно присоединились к китайской программе Международной лунной исследовательской станции? Беларусь, Пакистан и Азербайджан присоединились к китайской программе Международной лунной исследовательской станции.