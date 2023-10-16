Кольцевое солнечное затмение захватило толпы людей по всей Америке

В субботу тысячи людей в Америке стали зрителями редкого астрономического события – кольцевого солнечного затмения. Это явление происходит, когда Луна перемещается между Землей и Солнцем, создавая необыкновенное зрелище «огненного кольца» в небе. Наблюдатели были в восторге, увидев это потрясающее событие.

26-летний Оскар Лопес проделал весь путь из Мехико в Кампече, Мексика, чтобы увидеть затмение. Он выразил свой энтузиазм, заявив: «Это одна из тех вещей, которые нельзя пропустить. Это потрясающе. Нам, людям, очень повезло, что мы можем испытать все это».

Кольцевое солнечное затмение отличается от полного солнечного затмения, при котором Луна полностью закрывает Солнце, оставляя видимой только корону. Во время кольцевого затмения Луна находится немного дальше от Земли, из-за чего она кажется меньше. В результате, когда он движется перед Солнцем, он создает эффект «огненного кольца», поскольку внешний край Солнца все еще виден.

Это событие привлекло не только случайных наблюдателей, но также астрономов и фотографов, которые стремились запечатлеть волшебный момент на камеру. Многие люди использовали специальные солнечные фильтры и защитные очки, чтобы защитить глаза во время наблюдения затмения, поскольку прямое воздействие солнечных лучей может привести к повреждению глаз.

Кольцевые солнечные затмения — относительно редкое явление, происходящее максимум несколько раз в год. Ожидается, что следующее кольцевое затмение, видимое из Америки, произойдет в июне 2022 года. До тех пор у тех, кому посчастливилось стать свидетелями недавнего затмения, остались воспоминания об этом впечатляющем зрелище.

источники:

- Никто