Новое исследование показывает, что сверхмассивные черные дыры питаются быстрее, чем считалось ранее

Новое исследование, проведенное Северо-Западным университетом, бросает вызов традиционному пониманию того, как сверхмассивные черные дыры поглощают материю. Предыдущие теории предполагали, что черные дыры питаются медленно, но недавнее моделирование показывает, что на самом деле они питаются гораздо быстрее. Исследование, которое вскоре будет опубликовано в «Астрофизическом журнале», проливает свет на сильный водоворот газа, известный как аккреционный диск, который окружает и питает эти черные дыры.

Согласно 3D-моделированию с высоким разрешением, вращающиеся черные дыры искажают окружающее пространство-время, заставляя аккреционный диск разрываться на внутренний и внешний поддиски. Черные дыры сначала поглощают внутреннее кольцо диска, прежде чем обломки внешнего поддиска хлынут внутрь, чтобы заполнить оставшуюся дыру. Этот цикл поедания и пополнения запасов занимает всего несколько месяцев, что значительно быстрее, чем предполагалось ранее в течение сотен лет.

Эти результаты могут помочь объяснить необычное поведение таких объектов, как квазары, которые внезапно становятся ярче, а затем исчезают без четкого объяснения. Быстрые изменения яркости, наблюдаемые у этих объектов, связаны с разрушением и пополнением внутренних областей аккреционного диска.

Аккреционные диски представляют собой сложные структуры, что затрудняет их моделирование. Предыдущие предположения о том, что эти диски ориентированы по вращению черной дыры, теперь опровергнуты. Моделирование, проведенное исследователями с использованием одного из крупнейших в мире суперкомпьютеров, продемонстрировало, что регионы, окружающие черные дыры, гораздо более турбулентны и запутаны, чем считалось ранее.

Моделирование показывает, что явление перетаскивания кадров, вызванное вращением черной дыры, заставляет весь диск раскачиваться, как гироскоп. Внутренний диск колеблется быстрее, чем внешние части, вызывая деформацию диска и создавая яркие толчки, которые толкают материал к черной дыре. В конце концов, внутренний диск распадается и развивается независимо от остальной части диска, раскачиваясь с разными скоростями и углами.

В области разрыва, где внутренний и внешний субдиски разъединяются, начинается безумное кормление. Трение пытается удержать диск вместе, но скручивание пространства-времени вращающейся черной дырой хочет разорвать его на части. Конкуренция между вращением черной дыры и трением заставляет внешний диск сбривать слои внутреннего диска и толкать его внутрь. Затем гравитация черной дыры вытягивает газ из внешней области, чтобы вновь заполнить теперь пустую внутреннюю область.

Это новое понимание особенностей питания сверхмассивных черных дыр способствует разгадке тайн этих космических гигантов и их влияния на окружающее пространство. Он подчеркивает важность интеграции газовой динамики, магнитных полей и общей теории относительности в моделирование для создания более полной картины.