Астрономическое событие: частичное солнечное затмение в Нотр-Даме

Перед предстоящим футбольным матчем между «Файтинг ирландцами» и «Троянами ОСК» посетители кампуса Университета Нотр-Дам получат возможность стать свидетелями частичного кольцевого солнечного затмения. Затмение начнется в 11:39, когда Луна начнет закрывать край Солнца, а максимальное освещение ожидается около 1:XNUMX.

Затмение будет видно в Северной, Центральной и Южной Америке, с почти 90-процентным покрытием на юго-западе США и 40-процентным покрытием кампуса Нотр-Дама максимум. Кольцевые затмения происходят, когда Луна, находящаяся в самой дальней от Земли точке или вблизи нее, проходит между Землей и Солнцем. Благодаря такому выравниванию края солнца будут сиять за луной, создавая потрясающий эффект «Огненного кольца».

Чтобы обеспечить безопасный просмотр, факультет физики и астрономии Научного колледжа проведет вечеринку в северной части Зала науки Иордании. Посетителям будут доступны телескопы и очки для затмения. Кейт Дэвис, директор Театра цифровой визуализации Нотр-Дама, подчеркивает важность ношения подходящих очков для защиты от затмения, чтобы предотвратить повреждение глаз.

В случае ненастной погоды Театр цифровой визуализации и планетарий обеспечат моделирование и объяснение того, как происходят затмения. Презентации будут проводиться по скользящему графику, что позволит посетителям исследовать Солнечную систему и наблюдать, как Луна закрывает Солнце.

Следующее кольцевое солнечное затмение ожидается не раньше 21 июня 2039 года, и Аляска будет единственным штатом на его пути. Однако 8 апреля 2024 года полное солнечное затмение будет видно из некоторых частей Индианы, включая кампус Нотр-Дама, где ожидается 97-процентное освещение Солнца.

Для получения дополнительной информации о вечеринке по наблюдению за затмением и сериале «Научные исследования» свяжитесь с Джессикой Сифф, заместителем директора по связям со СМИ, по телефону 574-631-3933 или [электронная почта защищена].

Источники: НАСА.