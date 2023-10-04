Новое исследование выявило финансовую выгоду от роли полосатых гиен в утилизации туш

Новое исследование, проведенное в заповеднике дикой природы Савай Мансингх в Раджастане, оценивает финансовую выгоду от услуг полосатых гиен по добыче туш домашнего скота и дикой добычи. Исследование показало, что в период 2019-2020 годов полосатые гиены в заповеднике съели 23 тонны туш домашнего скота и 17 тонн дикой добычи, сэкономив тысячи долларов на затратах на удаление туш.

Полосатые гиены предоставляют услуги по утилизации отходов, которые способствуют предотвращению передачи болезней и поддержанию чистоты окружающей среды. Эти преимущества не только снижают риск заболеваний, но и экономят деньги за счет отказа от искусственных методов утилизации туш, таких как электрическая кремация или сжигание костров.

Исследование, являющееся одной из первых оценок денежных выгод от падальщиков полосатыми гиенами в ландшафте, где доминируют люди, направлено на то, чтобы пролить свет на положительный вклад, внесенный этими часто упускаемыми из виду падальщиками. Исследование предполагает, что информирование местных сообществ об этих денежных выгодах потенциально может устранить негативный имидж, связанный с полосатыми гиенами, и помочь в их сохранении.

Полосатая гиена — один из четырех видов гиен в мире, обитающий в Индии. Эти одиночные хищники внешне напоминают собак и при необходимости питаются останками животных, на которых охотились более крупные хищники, а также тушами домашнего скота.

Предоставление услуг по утилизации туш полосатыми гиенами особенно важно в исследуемой зоне из-за большого поголовья скота и плохих санитарных условий. Сброс туш на открытых площадках и вдоль дорог представляет собой серьезную проблему обращения с отходами, делая регион уязвимым для распространения зоонозных заболеваний.

Исследователи количественно оценили экономический вклад услуг полосатых гиен по уборке мусора. Ценность утилизации трупов они оценили двумя методами: электрокремацией и сжиганием на костре. Результаты показали, что полосатые гиены удалили примерно 4.4 процента отходов туш домашнего скота, что составляет 23 тонны, из ежегодного объема отходов в исследуемой зоне, составляющего 525 тонн. Стоимость удаления этих отходов составила 7095 долларов США за электрическую кремацию и 49,665 XNUMX долларов США за сжигание костра.

В исследовании предполагается, что выявленные денежные выгоды могут быть использованы чиновниками лесного хозяйства для управления полосатыми гиенами и их средой обитания. Метод оценки, используемый в этом исследовании, также может быть применен в других областях, сталкивающихся с проблемами утилизации туш домашнего скота, что принесет пользу падальщикам, таким как шакалы и лисы.

В целом, понимание экономической ценности услуг полосатых гиен по уборке мусора подчеркивает важность этих животных в поддержании здоровых ландшафтов и побуждает к переоценке негативного восприятия, часто связанного с ними. Потребляя отходы животноводства, полосатые гиены не только экономят деньги сообщества, но также способствуют профилактике заболеваний и круговороту питательных веществ в экосистемах.

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– Источник изображения: Рандип Сингх