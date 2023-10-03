Как пожар влияет на хранение углерода в почве в саваннах и лугах

Саванны и луга — широко распространенные экосистемы, которые покрывают примерно 40% поверхности суши Земли. Они предоставляют важные экосистемные услуги, такие как производство продуктов питания, регулирование водных ресурсов и связывание углерода. Однако эти экосистемы уязвимы к изменению климата и деятельности человека, особенно к изменениям режима пожаров.

Огонь играет решающую роль в формировании структуры, состава и функций саванн и лугов. Деятельность человека, такая как изменение землепользования, тушение и возгорание пожаров, изменила частоту и интенсивность пожаров. Эти изменения имеют серьезные последствия для хранения углерода в почве, который является крупнейшим наземным хранилищем углерода и ключевым фактором в регулировании глобального климата.

Пожар может по-разному повлиять на накопление углерода в почве, в зависимости от режима пожара и характеристик экосистемы. Это может уменьшить накопление углерода в почве за счет прямого сжигания органических веществ, повышения температуры почвы и скорости разложения, а также изменения почвенных микробных сообществ и круговорота питательных веществ. С другой стороны, пожар может также увеличить запасы углерода в почве, стимулируя рост растений, улучшая агрегацию и устойчивость почвы, уменьшая эрозию почвы и способствуя накоплению древесного угля.

Чистый эффект пожара на накопление углерода в почве варьируется в зависимости от типа саванны и пастбищ. Во влажных саваннах и лугах, где доступность воды высока, пожар может стимулировать рост растений и увеличивать поступление углерода в почву. Напротив, в засушливых и полузасушливых саваннах и лугах пожар может замедлить рост растений и уменьшить поступление углерода в почву из-за ограниченной доступности воды.

Чтобы лучше понять, как пожар влияет на накопление углерода в почве в различных типах саванн и лугов, исследователи провели глобальный синтез данных 53 долгосрочных экспериментов по манипулированию огнем. Они обнаружили, что снижение частоты пожаров увеличивает запасы углерода в почве на 23% в засушливых и полузасушливых экосистемах, но не оказывает существенного эффекта во влажных экосистемах. И наоборот, увеличение частоты пожаров уменьшило запасы углерода в почве на 11% в засушливых и полузасушливых экосистемах, но не оказало существенного влияния на влажные экосистемы.

Исследование также показало, что текущие модели экосистем, используемые исследователями климата, недооценивают влияние пожара на хранение углерода в почве в более засушливых саваннах и лугах. Улучшение этих моделей имеет решающее значение для точного представления взаимодействия между пожарами, растительностью и почвенными процессами в этих экосистемах.

Полученные результаты имеют важное значение для стратегий смягчения последствий изменения климата в саваннах и лугах. Снижение частоты пожаров в более засушливых экосистемах может увеличить накопление углерода в почве и помочь замедлить темпы потепления климата. Однако необходимо учитывать компромиссы с другими экосистемными услугами и целями сохранения биоразнообразия.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять механизмы, лежащие в основе воздействия пожара на хранение углерода в почве в различных типах саванн и лугов. Это будет способствовать разработке более точных моделей и прогнозов будущих изменений в этих экосистемах при различных сценариях изменения климата и деятельности человека.

источники:

– Оригинальная статья: NatureWorldNews.com.

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