Кольца Сатурна: молодое и динамичное творение

Исследователи завершили моделирование, которое подтверждает теорию о том, что знаковые кольца Сатурна возникли сотни миллионов лет назад, а не миллиарды. Исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal, представляет идею о том, что кольца образовались в недавнем прошлом в результате столкновения двух ледяных лун. Эта симуляция дает представление о потенциально хаотическом событии, когда твердые тела превращаются в кружащийся жидкий диск обломков, окружающий газового гиганта.

Ученые когда-то считали, что кольцам Сатурна миллиарды лет, но данные космического корабля Кассини опровергли эту идею. Кольца выглядели слишком блестящими и чистыми, чтобы простоять так долго, что позволяет предположить, что они образовались совсем недавно. Поняв происхождение колец Сатурна, ученые смогут получить представление о формировании других планет и спутников.

Моделирование, проведенное доктором Джейкобом Кегеррайсом и его коллегами из Исследовательского центра Эймса НАСА, проверило гипотезу о том, что кольца были созданы в результате столкновения двух лун. Команда обнаружила, что столкновение между лунами привело бы к образованию множества замороженных обломков, которые пересекли границу, известную как предел Роша. Эти обломки могли затем накапливаться и формировать кольца такими, какими мы видим их сегодня. Кроме того, оставшиеся осколки могли столкнуться с другими спутниками, что способствовало образованию новых лун.

Это исследование также имеет значение для изучения спутников Сатурна. Если кольца моложе, чем считалось ранее, это может повлиять на потенциальную обитаемость некоторых лун. Ученые предположили, что на некоторых спутниках Сатурна могут быть подземные океаны, в которых может поддерживаться жизнь. Однако если эти спутники действительно моложе, шансы на существование там жизни могут снизиться.

Хотя это исследование не дает однозначного ответа на вопрос о происхождении колец Сатурна, оно подчеркивает их динамичный и постоянно меняющийся характер. Вместо статических украшений кольца представляют собой эфемерные структуры, которые постоянно развиваются. Понимание формирования колец Сатурна позволяет ученым оценить драматические процессы, которые формируют нашу Солнечную систему.

источники:

- Астрофизический журнал

- Исследовательский центр Эймса НАСА