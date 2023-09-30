Кольца Сатурна могут быть моложе, чем мы думали, предполагает исследование

Недавнее исследование, опубликованное в «Астрофизическом журнале», предложило новую теорию происхождения колец Сатурна. Вопреки предыдущему мнению, что кольцам миллиарды лет, исследование предполагает, что они могли образоваться в относительно недавнем прошлом, возможно, в результате столкновения двух небольших ледяных спутников несколько сотен миллионов лет назад.

Исследовательская группа под руководством Джейкоба Кегеррайса из Исследовательского центра Эймса НАСА провела моделирование с использованием суперкомпьютерной системы, чтобы воссоздать гипотетическое столкновение и его последствия. Результаты моделирования подтвердили гипотезу о том, что кольца могли быть созданы таким образом.

Сатурн с его многочисленными спутниками служит мини-солнечной системой и дает представление о формировании планет и спутников. Скотт Шеппард, астроном из Института науки Карнеги, объясняет, что кольца Сатурна не только важны для понимания истории планеты, но и имеют более широкое значение для изучения формирования небесных тел в целом.

Предыдущие наблюдения колец Сатурна космическим кораблем Кассини показали, что они выглядели слишком чистыми и блестящими, чтобы им было миллиарды лет. Это заставило ученых усомниться в их возрасте и рассмотреть альтернативные объяснения. Если кольца сформировались не в хаотичные дни существования Солнечной системы, они, должно быть, возникли совсем недавно.

Согласно новому исследованию, столкновение двух ледяных лун могло вызвать шквал замороженных обломков, которые в конечном итоге сформировали кольца. Часть этого материала могла столкнуться с другими спутниками, образовав новые луны. Исследователи предполагают, что такие спутники, как Рея, второй по величине спутник Сатурна, могут быть примерами этих «только что выпущенных» спутников.

Хотя это исследование проливает некоторый свет на формирование колец Сатурна, оно не дает окончательного ответа на вопрос об их происхождении. Тем не менее, он подчеркивает динамичный характер колец и бросает вызов представлению о том, что они являются статичными украшениями. Результаты также имеют значение для возможности существования обитаемых подземных океанов на некоторых спутниках Сатурна, поскольку их возраст может повлиять на условия возникновения жизни.

Для полного понимания тайны колец Сатурна и их места в сложной динамике Солнечной системы потребуются дальнейшие исследования и наблюдения.

источники:

- Астрофизический журнал

- Нью-Йорк Таймс