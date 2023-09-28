Исследования НАСА раскрывают происхождение колец Сатурна

Новое исследование, проведенное НАСА и его партнерами, пролило свет на происхождение знаковых колец Сатурна. Исследование предполагает, что кольца могли образоваться из остатков двух ледяных лун, которые столкнулись и разбились сотни миллионов лет назад.

Исследователи использовали передовое моделирование, чтобы воссоздать различные сценарии столкновений между спутниками-предшественниками. Эти симуляции проводились с разрешением, более чем в 100 раз превышающим предыдущие исследования, с использованием кода моделирования с открытым исходным кодом SWIFT.

Кольца Сатурна находятся в пределах предела Роша, который является самым дальним расстоянием от планеты, где его гравитационная сила достаточно сильна, чтобы расколоть более крупные тела камня или льда. Проведя почти 200 симуляций столкновения, исследователи обнаружили, что различные сценарии столкновения могут разбросать нужное количество льда в пределах предела Роша Сатурна, в конечном итоге образуя его кольца.

Интересным результатом исследования является отсутствие камня в кольцах Сатурна. По словам Винсента Эке, доцента Даремского университета и соавтора исследования, столкновение ледяных спутников-прародителей привело к более концентрированному рассеиванию горных пород, а частицы льда распространились более широко.

Исследователи предполагают, что на столкновение двух лун повлияло тонкое гравитационное воздействие Солнца. Со временем эти эффекты дестабилизировали орбиты спутников вокруг Сатурна, в результате чего их пути пересеклись, что привело к высокоскоростному столкновению.

Результаты команды были опубликованы в «Астрофизическом журнале», предоставив ценную информацию о формировании и эволюции великолепных колец Сатурна.

источники:

- Аккаунт NASA Marshall в Твиттере

- Астрофизический журнал