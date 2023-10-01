Кольца Сатурна: недавнее космическое творение?

Ученых уже давно интересует происхождение потрясающих колец Сатурна. Недавнее исследование, опубликованное в «Астрофизическом журнале», предполагает, что кольцам может быть не миллиарды лет, а результат столкновения двух ледяных лун, произошедшего несколько сотен миллионов лет назад.

Используя передовые вычислительные мощности, исследователи Исследовательского центра Эймса НАСА детально воссоздали катастрофическое столкновение и его последствия. Моделирование подтверждает гипотезу о том, что кольца относительно молоды и образовались в результате столкновения двух лун небольшого размера, покрытых инеем.

Скотт Шеппард, астроном из Института науки Карнеги, описывает Сатурн как «мини-солнечную систему» ​​из-за его многочисленных спутников. Изучение колец Сатурна может дать представление о формировании планет и спутников в целом.

Ранее учёные считали, что кольца Сатурна ровесники самой планеты, возраст которой составляет примерно 4.5 миллиарда лет. Однако наблюдения с космического корабля «Кассини» показали, что ледяные кольца кажутся слишком чистыми и блестящими, чтобы быть древними. Это, наряду с другими доказательствами, побудило многих исследователей поддержать идею о том, что кольца образовались относительно недавно.

Понимание происхождения колец Сатурна важно не только для разгадки тайн нашей Солнечной системы, но и для изучения далеких планетных систем. Изучая процессы, происходящие в кольцах Сатурна, ученые могут получить ценную информацию о формировании небесных тел в других частях Вселенной.

Дальнейшие исследования и моделирование продолжат проливать свет на захватывающий феномен колец Сатурна и их роль в более широкой космической истории.

Определения:

Астрофизический: относится к отрасли науки, изучающей физику и свойства небесных тел.

Катаклизм: крупномасштабное и жестокое событие или переворот.

Первобытный: древний или доисторический.

источники:

- Астрофизический журнал

- Исследовательский центр Эймса НАСА

– Институт Карнеги по науке