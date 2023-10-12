Редкое кольцевое солнечное затмение произойдет в субботу, 14 октября, и пройдет через Соединенные Штаты. Затмение будет видно во всех континентальных штатах, включая Аляску. Однако на юго-западе Вирджинии ожидается, что рассеянные ливни помешают обзору частичного затмения.

Кольцевое затмение происходит, когда Луна проходит перед Солнцем, вызывая временное затемнение дневного света. Во время этого конкретного затмения Луна будет находиться дальше от Земли, поэтому она будет казаться меньше Солнца. Это дало ему название «кольцевой» и создает эффект «огненного кольца», когда солнце светит за луной.

Путь затмения пройдет через запад США, начиная с Южного Орегона и продолжаясь через Техас. В Роаноке солнце будет затмено максимум на 40%. Все мероприятие от начала до конца займет 2 часа 48 минут. Луна начнет двигаться перед Солнцем незадолго до полудня по восточному времени, а максимальное затмение произойдет примерно в 1:15. Третий и последний контакт Луны и Солнца произойдет незадолго до 3:00.

На затмение будет влиять погода, поскольку ожидается, что холодный фронт принесет в регион рассеянные ливни. Облачное небо, скорее всего, закроет вид на затмение большую часть выходных. Однако даже при облачности небольшая дневная темнота, связанная с затмениями, все равно может быть заметна.

Тем, кто может стать свидетелем кольцевого затмения, важно носить специальные защитные очки, предназначенные для наблюдения за солнечным светом, когда он смотрит прямо на солнце. Необходимо использовать очки для солнечного затмения, они не эквивалентны солнцезащитным очкам. Смотреть на солнце через объектив фотоаппарата, телескопа или бинокля также крайне не рекомендуется, так как концентрированные солнечные лучи могут вызвать серьезные травмы глаз.

Если вы не можете найти свои очки для наблюдения за затмением после затмения 2017 года, Институт космических наук распределил 5 миллионов очков для наблюдения за солнечными лучами в 10,000 XNUMX библиотек в США. Некоторые местные библиотеки будут раздавать очки, пока они есть в наличии.

Если кольцевое затмение, которое произойдет в эти выходные, не будет видно в вашем районе, вам не о чем беспокоиться. Ожидается, что еще одно полное солнечное затмение произойдет в апреле следующего года и пройдет от Техаса через Мэн. Во время этого события 88 апреля 8 года в Роаноке около 2024% Солнца будет закрыто Луной.

Источник: WDBJ

Определения:

Кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна проходит перед Солнцем, создавая эффект «огненного кольца», когда Солнце светится позади Луны.

Очки для солнечного затмения — это специальная защита глаз, предназначенная для наблюдения за солнечным светом, необходимая для защиты глаз при взгляде прямо на солнце во время затмения.