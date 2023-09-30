Компьютеры определили причину вымирания динозавров

Группа исследователей из Дартмутского колледжа использовала метод байесовского инверсионного моделирования, чтобы определить наиболее вероятную причину мел-палеогенового вымирания, которое уничтожило динозавров. Анализируя геологические и климатические данные, исследователи разработали сценарий, соответствующий летописи окаменелостей. Их беспристрастная компьютерная модель определила, что газов, выпущенных щитовым вулканом Декан-Трапс за 300,000 XNUMX-летний период, было достаточно, чтобы спровоцировать событие вымирания. Этот беспристрастный подход дает новое понимание причины вымирания динозавров.

Детям с аутизмом и СДВГ трудно избавиться от BPA

Было обнаружено, что бисфенол А (BPA), химическое соединение, используемое в производстве пластмасс, оказывает разрушающее действие на эндокринную систему. Недавнее исследование показало, что дети с расстройством аутистического спектра и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) имеют пониженную способность выводить BPA из своего организма. Этот вывод важен, учитывая рост числа диагнозов обоих состояний за последние годы. Хотя маловероятно, что воздействие BPA является единственной причиной этих расстройств, оно может способствовать их развитию.

Новая технология показывает многообещающие результаты в лечении токсинов ПФАС в подземных водах

Группа исследователей из Университета штата Огайо разработала новую методику очистки пер- и полифторалкильных веществ (ПФАС) в загрязненных грунтовых водах. Соединения ПФАС, известные как «вечные химикаты» из-за их стойкости в окружающей среде, связаны с различными проблемами со здоровьем. Исследователи использовали разложение ультразвуком, чтобы ослабить химические связи во фтортеломерных сульфонатах, типе ПФАС, обычно встречающемся в противопожарных пенах. Этот метод демонстрирует потенциал в очистке как токсинов ПФАС, так и фармацевтических препаратов в городских водопроводных и сточных водах.

Таймлапс-видео НАСА показывает остатки звезд

НАСА опубликовало замедленное видео, демонстрирующее остатки звезды, взорвавшейся 20,000 XNUMX лет назад. С помощью космического телескопа «Хаббл» астрономы наблюдали часть расширяющегося пузыря сверхновой в туманности Петля Лебедя. На замедленной съемке видно, что осколки звезды летят в космос со скоростью полмиллиона миль в час. Это захватывающее видео дает представление о продолжающемся взрыве и дает ценную информацию об остатках звезд.

Последствия нечестности

Исследователи социальных наук выявили новый феномен под названием «утечка честности». Этот термин относится к тенденции честных людей мигрировать из регионов, где распространено мошенничество. Эта миграция создает цикл двойственности, ведущий к снижению качества политического руководства, снижению роста доходов и снижению производительности труда. В Италии, например, фальшивая регистрация рождений используется как мера региональной честности. Те, кто мигрирует из районов с высоким уровнем мошенничества в районы с низким уровнем мошенничества, с меньшей вероятностью будут иметь фальсифицированные свидетельства о рождении. Понимание последствий нечестности может помочь в разработке стратегий создания более честных сообществ.

источники:

– «Исследователи из Дартмута разработали компьютерную модель для определения причины вымирания динозавров»

– «Дети с аутизмом и СДВГ демонстрируют пониженную способность выводить BPA, результаты исследования»

– «Новая технология показывает многообещающие результаты в лечении токсинов ПФАС в подземных водах»

– «На замедленном видео НАСА запечатлены остатки звезд, летящие в космос»

– «Исследователи обнаруживают последствия нечестности в сообществах»