Исследование показало, что галактики образовались в результате вспышек после Большого взрыва

На этой неделе астрономы с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба сделали интересное открытие о формировании галактик. Самые ранние галактики во Вселенной казались слишком яркими, массивными и старыми, чтобы образоваться так скоро после Большого взрыва, что представляло проблему для стандартной модели космологии. Однако группа физиков Северо-Западного университета использовала компьютерное моделирование для моделирования формирования галактик и обнаружила, что в модельной Вселенной звезды образовывались вспышками. Это взрывное звездообразование привело к появлению света гораздо большей интенсивности, чем в современных галактиках, таких как Андромеда. За вспышкой звездообразования следуют сверхновые, которые выделяют газ, который падает обратно в галактику и запускает новый цикл звездообразования. Это новое понимание формирования галактик может иметь значение для нашего понимания ранней Вселенной.

ИИ учится освоить аркадную игру Street Fighter

Исследователи из Сингапурского университета технологий и дизайна обучили систему искусственного интеллекта игре в классическую аркадную игру Street Fighter, используя обучение с подкреплением. Предыдущие исследования показали, что обучение с подкреплением можно использовать, чтобы научить ИИ побеждать опытных игроков в таких играх, как шахматы и го. В Street Fighter системе искусственного интеллекта были предоставлены миллионы начальных движений, и со временем она скорректировала свою стратегию и движения персонажей, чтобы победить заранее запрограммированных противников. Исследователи полагают, что результаты этого исследования могут найти применение в робототехнике, дизайне видеоигр и автономном вождении.

Гендерная предвзятость в шахматных рейтингах

Исследование, проведенное учеными из Нью-Йоркского университета, обнаружило доказательства гендерной предвзятости в рейтингах юных шахматистов. Родители и тренеры чаще ставили высокий потенциал игроков-девочек ниже, чем у игроков-мальчиков. Кроме того, тренеры чаще считали, что игроки-женщины с большей вероятностью покидают игру из-за отсутствия способностей. Эти предубеждения могут способствовать недостаточной представленности женщин в шахматах; в настоящее время только 13% игроков Шахматной федерации США — женщины. Тем не менее, исследование не выявило предвзятости в ресурсах, которые тренеры и родители готовы вкладывать в игроков-женщин по сравнению с мужчинами.

Проблемы вегетарианства гиппопотамов

Исследователи из Цюрихского университета обнаружили, что бегемотам сложно стать эффективными вегетарианцами из-за размера и расположения их зубов. У бегемотов большие челюсти, и они могут открывать их почти на 180 градусов, используя зубы в качестве оружия. Однако размер и расположение их зубов не позволяют им перемалывать челюсти из стороны в сторону, что затрудняет жевание растительности. Эта неэффективность жевания, возможно, способствовала их современному полуводному образу жизни.