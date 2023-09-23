Паучий шелк, синтезированный генетически модифицированными шелкопрядами в обход пауков

Ученые успешно обошли пауков в производстве паучьего шелка, генетически модифицировав тутового шелкопряда с помощью CRISPR-Cas9. Паучий шелк известен своими замечательными механическими свойствами, такими как высокая прочность на разрыв, пластичность, прочность и клейкость. Этот прогресс в области материаловедения открывает различные возможности, включая разработку более прочной и удобной одежды, новых типов пуленепробиваемой брони и биомедицинских применений.

Производство паучьего шелка пауками ограничено конкретными целями. Поэтому исследователи стремились найти более подходящий источник паучьего шелка. В качестве возможного варианта на ум могут прийти золотистые ретриверы, но исследователи в Китае остановили свой выбор на тутовых червях по нескольким важным причинам. Генетически модифицированные тутовые шелкопряды производят паутину, что делает их идеальными производителями шелка.

Космический корабль «Осирис-Рекс» доставит на Землю образец астероида

Космический корабль «Осирис-Рекс» должен доставить на Землю образец с астероида 101955 Бенну. Космический корабль, преодолев расстояние в 4 миллиарда миль, успешно собрал полфунта космических обломков с Бенну с помощью капсулы с образцами, сброшенной с парашютом. Целью этой миссии является предоставление ценной информации о происхождении нашей Солнечной системы.

Бенну считается потенциально опасным объектом и входит в группу углеродистых астероидов Аполлона, пересекающих Землю. Существует небольшая вероятность того, что он столкнется с Землей между 2178 и 2290 годами. Изучая образец, исследователи надеются лучше понять историю Солнечной системы.

Яркая окраска у приматов служит целям социальной коммуникации

Хотя млекопитающие обычно имеют более приглушенную окраску, среди приматов есть исключения. Исследование, проведенное учеными из Бристольского университета, предполагает, что яркая окраска у некоторых приматов служит формой социального общения внутри видов, которые не обладают хорошим цветовым зрением. Эта яркая окраска передает информацию, связанную с рождаемостью и социальной иерархией.

Ранее считалось, что яркая окраска у млекопитающих соответствует усиленному цветовому зрению. Однако данное исследование бросает вызов этому предположению и дает новое представление об использовании цвета в социальной коммуникации приматов.

Переосмысление экономического роста: замедление роста и рост

Поскольку изменение климата создает проблемы для глобальной экономики и выживания человечества, политики выступают за «зеленый рост» в качестве решения. Эта концепция предполагает, что можно добиться экономического роста, одновременно сокращая выбросы парниковых газов и способствуя устойчивому развитию. Однако все большее число ученых выражают скептицизм по отношению к этому подходу.

Вместо этого некоторые ученые предлагают альтернативные парадигмы. Одной из таких парадигм является «дерост», который выступает за плановое сокращение потребления материалов. Другая перспектива – это «рост», который подчеркивает устойчивость, не сосредотачиваясь исключительно на росте ВВП. Эти альтернативные подходы направлены на устранение экологических и социальных последствий традиционных моделей экономического роста.

Голодные сверхмассивные черные дыры: более быстрое потребление материи

Недавние исследования Северо-Западного университета показывают, что сверхмассивные черные дыры могут поглощать окружающую материю быстрее, чем считалось ранее. Эти черные дыры искажают окружающее пространство-время, заставляя аккреционный диск распадаться на внутреннее и внешнее кольца. По мере того, как внутреннее кольцо пожирается, внешний диск восполняет израсходованное вещество, что приводит к непрерывному процессу.

Этот вывод бросает вызов существующим моделям, которые предполагают гораздо более длительный процесс потребления. Если теория верна, полный цикл потребления материи занимает месяцы, а не сотни лет, как предполагалось ранее.

источники:

– Синтез паучьего шелка: модификация шелкопряда CRISPR-Cas9

– Космический корабль Осирис-Рекс доставил образец с астероида Бенну

- Яркая окраска у приматов для социального общения

– Переосмысление экономического роста: парадигмы замедления роста и роста

– Более быстрое поглощение материи сверхмассивными черными дырами