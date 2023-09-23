CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Паучий шелк, синтезированный генетически модифицированными шелкопрядами в обход пауков

ByРоберт Эндрю

сентябрь 23, 2023
Паучий шелк, синтезированный генетически модифицированными шелкопрядами в обход пауков

Ученые успешно обошли пауков в производстве паучьего шелка, генетически модифицировав тутового шелкопряда с помощью CRISPR-Cas9. Паучий шелк известен своими замечательными механическими свойствами, такими как высокая прочность на разрыв, пластичность, прочность и клейкость. Этот прогресс в области материаловедения открывает различные возможности, включая разработку более прочной и удобной одежды, новых типов пуленепробиваемой брони и биомедицинских применений.

Производство паучьего шелка пауками ограничено конкретными целями. Поэтому исследователи стремились найти более подходящий источник паучьего шелка. В качестве возможного варианта на ум могут прийти золотистые ретриверы, но исследователи в Китае остановили свой выбор на тутовых червях по нескольким важным причинам. Генетически модифицированные тутовые шелкопряды производят паутину, что делает их идеальными производителями шелка.

Космический корабль «Осирис-Рекс» доставит на Землю образец астероида

Космический корабль «Осирис-Рекс» должен доставить на Землю образец с астероида 101955 Бенну. Космический корабль, преодолев расстояние в 4 миллиарда миль, успешно собрал полфунта космических обломков с Бенну с помощью капсулы с образцами, сброшенной с парашютом. Целью этой миссии является предоставление ценной информации о происхождении нашей Солнечной системы.

Бенну считается потенциально опасным объектом и входит в группу углеродистых астероидов Аполлона, пересекающих Землю. Существует небольшая вероятность того, что он столкнется с Землей между 2178 и 2290 годами. Изучая образец, исследователи надеются лучше понять историю Солнечной системы.

Яркая окраска у приматов служит целям социальной коммуникации

Хотя млекопитающие обычно имеют более приглушенную окраску, среди приматов есть исключения. Исследование, проведенное учеными из Бристольского университета, предполагает, что яркая окраска у некоторых приматов служит формой социального общения внутри видов, которые не обладают хорошим цветовым зрением. Эта яркая окраска передает информацию, связанную с рождаемостью и социальной иерархией.

Ранее считалось, что яркая окраска у млекопитающих соответствует усиленному цветовому зрению. Однако данное исследование бросает вызов этому предположению и дает новое представление об использовании цвета в социальной коммуникации приматов.

Переосмысление экономического роста: замедление роста и рост

Поскольку изменение климата создает проблемы для глобальной экономики и выживания человечества, политики выступают за «зеленый рост» в качестве решения. Эта концепция предполагает, что можно добиться экономического роста, одновременно сокращая выбросы парниковых газов и способствуя устойчивому развитию. Однако все большее число ученых выражают скептицизм по отношению к этому подходу.

Вместо этого некоторые ученые предлагают альтернативные парадигмы. Одной из таких парадигм является «дерост», который выступает за плановое сокращение потребления материалов. Другая перспектива – это «рост», который подчеркивает устойчивость, не сосредотачиваясь исключительно на росте ВВП. Эти альтернативные подходы направлены на устранение экологических и социальных последствий традиционных моделей экономического роста.

Голодные сверхмассивные черные дыры: более быстрое потребление материи

Недавние исследования Северо-Западного университета показывают, что сверхмассивные черные дыры могут поглощать окружающую материю быстрее, чем считалось ранее. Эти черные дыры искажают окружающее пространство-время, заставляя аккреционный диск распадаться на внутреннее и внешнее кольца. По мере того, как внутреннее кольцо пожирается, внешний диск восполняет израсходованное вещество, что приводит к непрерывному процессу.

Этот вывод бросает вызов существующим моделям, которые предполагают гораздо более длительный процесс потребления. Если теория верна, полный цикл потребления материи занимает месяцы, а не сотни лет, как предполагалось ранее.

источники:
– Синтез паучьего шелка: модификация шелкопряда CRISPR-Cas9
– Космический корабль Осирис-Рекс доставил образец с астероида Бенну
- Яркая окраска у приматов для социального общения
– Переосмысление экономического роста: парадигмы замедления роста и роста
– Более быстрое поглощение материи сверхмассивными черными дырами

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Наука

Насильственное питание: как сверхмассивные черные дыры скручивают и разрывают пространство-время

сентябрь 25, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Мрачное будущее: млекопитающим может грозить исчезновение через 250 миллионов лет

сентябрь 25, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Научное исследование предполагает, что вымирание человечества неизбежно, даже если прекратить использование ископаемого топлива

сентябрь 25, 2023 Вики Ставропулу

Вы пропустили

Наука

Насильственное питание: как сверхмассивные черные дыры скручивают и разрывают пространство-время

сентябрь 25, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Мрачное будущее: млекопитающим может грозить исчезновение через 250 миллионов лет

сентябрь 25, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Научное исследование предполагает, что вымирание человечества неизбежно, даже если прекратить использование ископаемого топлива

сентябрь 25, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Миссия НАСА OSIRIS-REx: космический корабль возвращается с образцом астероида, а не с зомби

сентябрь 25, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев