Кольцевое затмение, наблюдаемое из космоса со спутников наблюдения Земли

Кольцевое затмение, произошедшее 14 октября, стало захватывающим небесным явлением: Луна закрыла центр Солнца, в результате чего по краям образовалось огненное кольцо света. Затмение наблюдалось с помощью спутников наблюдения за Землей Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), включая GOES- East и GOES-West.

Хотя кольцевое затмение выглядело с земли как золотое кольцо, на изображениях, полученных спутниками NOAA, была видна более темная и зловещая тень, проносящаяся по поверхности Земли. Эту тень создала луна, проходящая перед солнцем по пути затмения.

Кольцевое затмение началось в Орегоне, затем переместилось через несколько штатов США, затем пересекло Мексиканский залив и попало в Мексику, Центральную Америку, и завершилось над Атлантическим океаном. Спутники засняли замедленную съемку, на которой видно, как тень Луны проходит по диагонали Земли сверху слева вниз справа.

Кооперативный институт исследований атмосферы (CIRA) при Университете штата Колорадо также опубликовал изображения со спутника GOES-West, на которых затмение было показано с другой точки зрения. На этих изображениях видно, как тень Луны движется с запада США в Южную Америку.

Кольцевое затмение происходит, когда Луна находится дальше от поверхности Земли, в результате чего ее размер становится меньше по сравнению с Солнцем. В результате луна не полностью закрывает солнце, создавая потрясающий эффект «огненного кольца».

Это кольцеобразное затмение послужило захватывающей разминкой перед полным солнечным затмением, которое будет видно в США 8 апреля 2024 года. Во время предстоящего полного затмения Луна полностью закроет Солнце, и путь полного затмения протянется от Мексика через северо-восток США в Канаду.

источники:

– Национальное управление океанических и атмосферных исследований (НОАА)

– Кооперативный институт исследований атмосферы (CIRA) при Университете штата Колорадо.