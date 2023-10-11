Новая спутниковая миссия по мониторингу океанских течений

Новая спутниковая миссия под названием «Топография поверхностных вод и океана» (SWOT) призвана предоставить ученым лучший обзор поверхности океана и получить важную информацию об океанских течениях. Поскольку мир нагревается, понимание того, что происходит в океане, будет иметь жизненно важное значение, и миссия SWOT направлена ​​на изучение океана из космоса, чтобы отслеживать эти изменения. Спутник, запущенный НАСА и французским космическим агентством CNES, будет измерять небольшие изменения высоты морской поверхности, чтобы оценить океанские течения, протекающие под ней.

Миссия SWOT также будет опираться на измерения на уровне поверхности для точной интерпретации данных. Чтобы собрать эти важные данные об океане, команда из более чем 60 ученых, вспомогательного персонала и экипажа будет находиться на борту современного исследовательского судна RV Investigator. В этом 24-дневном путешествии у юго-восточного побережья Австралии будет использоваться научное оборудование мирового класса, в том числе плавучие буи и дрифтеры, отслеживаемые со спутников, для измерения движения течений на поверхности океана в реальном времени.

Изменение климата вызывает сбои в глобальной сети течений, соединяющих океаны. Глубокая «опрокидывающая циркуляция», которая переносит углерод, тепло, кислород и питательные вещества по всему земному шару, замедляется. На поверхности океанские течения становятся более энергичными. Западные пограничные течения, такие как Гольфстрим и Восточно-Австралийское течение, претерпели драматические изменения и стали горячими точками потепления океана. Эти изменения течений могут оказать существенное влияние на местные погодные условия и морские экосистемы.

Объединив спутниковые наблюдения с измерениями на уровне поверхности, ученые надеются лучше понять и отслеживать эти изменения океанских течений. Миссия SWOT предоставит исследователям мощный инструмент для изучения океанских течений с беспрецедентной детализацией, что в конечном итоге может улучшить прогнозы погоды и оценки климатических рисков.

источники:

- НАСА

– КНЕС