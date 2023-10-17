Спутниковые наблюдения выявили тревожную потерю плотности льда на шельфовых ледниках Антарктиды за последние 25 лет, что подчеркивает ускоряющееся воздействие изменения климата. Исследование, в ходе которого были проанализированы 100,000 1 спутниковых радиолокационных изображений, полученных с помощью миссий Copernicus Sentinel-40 и CryoSat Европейского космического агентства, показало, что более 1997% плавучих шельфовых ледников Антарктиды значительно уменьшились в объеме с 162 года. Из 71 антарктических шельфовых ледников 8.3 испытал уменьшение объема, что привело к общей потере около XNUMX триллионов тонн льда за период исследования.

Результаты подчеркивают потенциальные последствия потери льда. Шельфовые ледники, являясь продолжением наземных ледяных щитов Антарктиды, действуют как барьер, который замедляет поток льда в океан, тем самым стабилизируя ледники. Однако потеря шельфовых ледников способствует не только повышению уровня моря, но и ускорению таяния льда в виде ледниковой пресной воды, стекающей в океан. Это двойное воздействие представляет собой значительный риск.

Исследование показало, что таяние шельфовых ледников привело к выбросу в океан около 74 триллионов тонн пресной талой воды. Этот приток талой воды может повлиять на циркуляцию океана, которая играет жизненно важную роль в регулировании глобальной температуры и поддержании водной жизни.

Исследование также продемонстрировало сложную картину потери льда в Антарктиде. Шельфовые ледники на западной стороне континента, подверженные более теплой воде из-за различных течений и ветров, испытали более значительную потерю льда по сравнению с ледниками на восточной стороне. Шельфовый ледник Гетца, крупнейший в Антарктиде, с 2 года потерял 1997 триллиона тонн льда, причем около 5% потерь связано с отколом льда и его дрейфом в океан. Остальные 95% потерь произошли из-за таяния у основания шельфового ледника.

В исследовании делается вывод, что почти половина шельфовых ледников в Антарктиде сокращается без каких-либо признаков восстановления, что указывает на то, что они не могут восстановиться под давлением потепления климата. Это подчеркивает острую необходимость продолжения спутникового мониторинга Антарктиды, такого как миссии Copernicus Sentinel-1 и CryoSat, для отслеживания и понимания изменений, происходящих в этом отдаленном полярном ландшафте.

источники:

– Публикация в журнале Science Advances

– Спутниковые миссии Европейского космического агентства (ЕКА) Copernicus Sentinel-1 и CryoSat.