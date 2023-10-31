Новые обзоры неба и проблема спутниковых бликов

Крупномасштабные исследования неба способны произвести революцию в области астрономии, позволив астрономам изучать постоянно меняющееся небо в гораздо более короткие сроки. Такие обсерватории, как Вера Рубин и другие, откроют возможности для наблюдения за кратковременными событиями, такими как сверхновые, на их самых ранних стадиях. Эти исследования также помогут обнаружить околоземные астероиды, которые ранее могли остаться незамеченными. Однако развитие спутниковых группировок, таких как Starlink, представляет потенциальную угрозу успеху этих исследований из-за светового загрязнения.

Недавнее исследование, проведенное группой исследователей, углубилось в влияние спутниковых группировок на обзоры неба, в частности, с использованием наблюдений из Zwicky Transient Facility (ZTF). В то время как предыдущие исследования в основном фокусировались на общей яркости спутников, в этом исследовании определяющим фактором рассматривались блики от спутников. Спутники из-за изменения их ориентации на орбите могут вызывать вспышки или блики, когда плоские поверхности отражают солнечный свет в сторону Земли. Эти вспышки напоминают кратковременные переходные процессы, из-за чего их сложно отличить от настоящих астрономических событий и отфильтровать из данных.

Команда проанализировала данные ZTF за три года и обнаружила, что блики спутников оказывают значительное влияние. По их оценкам, в среднем блики длятся от десятков до сотен миллисекунд, при этом в час на небе происходит около 80,000 XNUMX спутниковых бликов. Этот приток светового загрязнения создает серьезное препятствие для исследований переходных процессов в таких обсерваториях, как Вера Рубин, ставя под угрозу успех этих проектов. Учитывая амбициозные планы Starlink по запуску дополнительных спутников наряду с другими крупномасштабными созвездиями, преобладание бликов может сделать некоторые попытки исследования неба нежизнеспособными.

Появление спутниковых группировок, включая Starlink, несомненно, принесет различные выгоды, такие как преодоление цифрового неравенства и соединение отдаленных районов. Однако за эту благородную цель приходится платить как в финансовом плане, так и в плане компромисса с нашими взглядами на небеса. Это поднимает вопрос о важном решении между обеспечением универсальной связи и сохранением наследия нашего темного неба.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Что такое спутниковые блики?

Ответ: Спутниковые блики — это короткие вспышки или мерцания, создаваемые спутниками, когда плоские поверхности их структуры отражают солнечный свет в сторону Земли.

Вопрос: Как блики спутников влияют на снимки неба?

Ответ: Спутниковые блики можно принять за кратковременные переходные процессы, что потенциально может привести к ошибочной идентификации подлинных астрономических событий. Этот приток ложноположительных данных затрудняет фильтрацию шума и влияет на успех проектов по исследованию неба.

Вопрос: Что вызывает беспокойство по поводу спутниковых группировок?

Ответ: Хотя спутниковые группировки, такие как Starlink, предлагают преимущества с точки зрения глобальной связи, значительное увеличение количества спутников может привести к усилению светового загрязнения во время съемки неба. Это световое загрязнение может поставить под угрозу качество астрономических наблюдений и исследований.

Вопрос: Какой выбор необходимо сделать в отношении спутниковых группировок?

Ответ: Крайне важно найти баланс между универсальной связью и сохранением нашего темного неба. Необходимо принять решения относительно плотности и конструкции спутниковых группировок, чтобы минимизировать их влияние на астрономические наблюдения, сохраняя при этом широкий доступ к Интернету.