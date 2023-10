By

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что спутники и космические корабли загрязняют атмосферу Земли большим количеством металлов. Это загрязнение происходит в стратосфере, регионе, который содержит большую концентрацию озона.

Исследовательская группа под руководством Дэна Чикзо из Университета Пердью собирала данные, летая на самолетах на высоте почти 12 миль. Это позволило им проводить точные измерения без какого-либо загрязнения выхлопными газами самолетов. Исследование показало, что такие металлы, как литий, медь, алюминий и свинец, которые обычно встречаются в космических кораблях, превосходят уровни естественной космической пыли.

Кроме того, команда обнаружила, что почти 10 процентов частиц серной кислоты, которые необходимы для защиты озонового слоя, были загрязнены испаренными остатками космического корабля. Наличие таких уникальных элементов, как ниобий, указывает на использование теплозащитных экранов в ракетах. Эти данные указывают на то, что загрязнение исходит от космических кораблей, а не от метеоритов, которые оставались неизменными на протяжении веков.

Воздействие этого загрязнения на окружающую среду еще не до конца изучено. Однако, учитывая прогнозируемое увеличение количества спутников на орбите, ситуация может ухудшиться. Предполагается, что к 50,000 году будет создано еще 2030 50 спутников, причем лидировать будут такие компании, как SpaceX и Amazon. Столь быстрый рост космической отрасли означает, что до XNUMX процентов аэрозольных частиц в стратосфере могут в конечном итоге содержать металлы, оставшиеся после входа в космический корабль.

Эти результаты вызывают обеспокоенность по поводу экологических последствий расширения космической отрасли. Накопление космического мусора и выброс искусственных материалов в стратосферу требуют дальнейших исследований. Поскольку мы по-прежнему в значительной степени полагаемся на спутники и космические корабли, становится крайне важно разработать устойчивые методы, которые минимизируют негативное воздействие на нашу атмосферу.

Источник: Труды Национальной академии наук.