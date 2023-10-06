Огромный айсберг столкнулся с островом, предотвратив катастрофу для пингвинов

Невероятная встреча огромного айсберга и отдаленного острова дала ученым захватывающий взгляд на столкновение неудержимых сил. Земная обсерватория НАСА в сентябре запечатлела момент, когда колоссальный айсберг, известный как D30-A, столкнулся с островом Кларенс у побережья Антарктиды.

Имея ошеломительные 72 километра в длину и 20 километров в ширину, айсберг приблизился к юго-восточному побережью острова, прежде чем врезаться в него и в конечном итоге унестись прочь. Гляциолог Кристофер Шуман объяснил, что айсберг не остался на острове из-за глубокой воды и отвесного обрыва на восточной стороне острова Кларенс, что позволило айсбергу пройти сквозь него.

Остров Кларенс служит важным местом размножения примерно 200,000 XNUMX антарктических пингвинов. К счастью, пингвины уже покинули остров на сезон размножения, что предотвратило потенциально катастрофический исход. Эколог Хизер Линч подчеркнула, что если бы столкновение произошло в декабре, когда пингвины активно размножались, это могло бы закончиться неудачным годом размножения, поскольку даже несколько дней ограничения доступа к колонии могли привести к серьезным последствиям.

НАСА прогнозирует, что айсберг будет продолжать дрейфовать на восток мимо Южно-Американского Рога и отталкиваться на север, в более теплые воды Атлантики, где он в конечном итоге растает. Эта встреча дает ученым ценную информацию о динамических процессах айсбергов и их потенциальном влиянии на хрупкие экосистемы.

источники:

– Земная обсерватория НАСА

– Гляциолог Кристофер Шуман

– Эколог Хизер Линч