Глубокая космическая климатическая обсерватория сделала впечатляющую фотографию солнечного затмения

Спутник Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), созданный совместными усилиями НАСА, Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и ВВС США, недавно сделал замечательную фотографию «огненного кольца» солнечного затмения, которое произошло 14 октября 2023 года. Это затмение заворожило миллионы наблюдателей за небом по всей Америке, а уникальный ракурс DSCOVR с расстояния почти в 1 миллион миль предоставил захватывающий вид.

На изображении, сделанном DSCOVR, изображена наша планета с ее яркими синими оттенками на фоне бескрайней черноты космоса. Однако значительная часть Северной Америки выглядит приглушенной из-за темной тени Луны. Основная задача этого спутника — мониторинг солнечного ветра и улучшение прогнозов космической погоды. Кроме того, он использует камеру полихроматической визуализации Земли (EPIC) НАСА для наблюдения за Землей и съемки потрясающих событий, таких как недавнее солнечное затмение.

Солнечные затмения происходят, когда Луна выравнивается между Землей и Солнцем, закрывая свой диск от нашей перспективы. Эти выравнивания относительно редки, поскольку орбита Луны вокруг нашей планеты наклонена примерно на 5 градусов по сравнению с орбитой Земли вокруг Солнца.

Во время недавнего затмения Луна и Солнце на земном небе казались примерно одинакового размера. Однако эллиптическая орбита Луны означала, что она не могла полностью закрыть Солнце, что привело к кольцевому или «огненному кольцу» затмения. При этом типе затмения лунный диск окружает яркое кольцо света. Те, кому посчастливилось оказаться на пути кольцевого пространства шириной 130 миль, стали свидетелями этого великолепного явления.

Помимо DSCOVR, другие спутники на околоземной орбите также снимали изображения и видео затмения, когда тень Луны пересекала Соединенные Штаты с юго-востока.

источники:

– Изображение предоставлено: Бретт Тингли/Space.com/Future

- НАСА

– НОАА

- ВВС США