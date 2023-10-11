Спутниковый мониторинг риска микроцистина в озерах

Была разработана новая схема оценки для мониторинга рисков для здоровья человека, связанных с микроцистинами в озерах, с использованием спутниковых данных. Микроцистины, вырабатываемые цианобактериями во время эвтрофикации и цветения цианобактерий, представляют значительную угрозу безопасности питьевой воды во всем мире. Исследователи из Нанкинского института географии и лимнологии Китайской академии наук использовали спутниковые данные для решения проблемы непосредственного обнаружения микроцистинов, поскольку они не поглощают и не рассеивают свет.

Вместо этого исследователи определили оптический параметр качества воды, который может служить заменой микроцистинов. Они обнаружили, что фикоцианин — пигмент, уникальный для цианобактерий и реагирующий на те же факторы окружающей среды, что и микроцистины, — можно использовать в качестве индикатора. С помощью двухэтапной схемы дистанционного зондирования исследователи разработали модель для оценки концентрации фикоцианина и последующей оценки рисков для здоровья микроцистина с использованием метода коэффициента опасности.

Применив эту схему оценки к озерам в восточном Китае, исследователи обнаружили, что большинство крупных озер хотя бы один раз подвергались высокому риску заражения микроцистинами в пределах пиксельной площади 300×300 м. Однако частота высоких рисков была относительно низкой и составляла всего около 1% в большинстве акваторий. Это означает, что с точки зрения микроцистина большинство водоемов по-прежнему можно рассматривать как источники питьевой воды, но следует принимать меры предосторожности против цветения цианобактерий.

В исследовании подчеркивается потенциал спутникового дистанционного зондирования в мониторинге и оценке рисков, связанных с микроцистином, что способствует достижению цели обеспечения безопасной и доступной питьевой воды, как указано в Цели устойчивого развития 6.1.

Источники: Исследования водных ресурсов (2023 г.). DOI: 10.1016/j.watres.2023.120648

Цитата: Спутник помогает отслеживать риск микроцистина в озерах в больших масштабах (2023 октября 11 г.), получено 11 октября 2023 г. с [исходного веб-сайта]