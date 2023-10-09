Спутниковые снимки показывают, что Нью-Йорк тонет из-за различных факторов

Исследователи из Лаборатории реактивного движения НАСА и Университета Рутгерса использовали спутниковые изображения для более детального анализа затопления различных частей Нью-Йорка. В то время как предыдущие отчеты предполагали, что вес городских небоскребов мог сыграть роль в затоплении, новое исследование показывает, что это явление вызвано множеством факторов.

Используя метод, называемый интерферометрическим радаром с синтезированной апертурой (InSAR), исследователи нанесли на карту вертикальное движение суши в мегаполисе. Они обнаружили, что затопление вызвано такими факторами, как методы землепользования и наличие давно утраченных ледников последнего ледникового периода.

Одной из основных причин проседания является сжатие рыхлого и сжимаемого грунта, которое происходит при возведении на таких грунтах тяжелых зданий, таких как небоскребы. Кроме того, затоплению способствовали естественные процессы, начавшиеся тысячи лет назад, вплоть до последнего ледникового периода.

Исследователи определили конкретные горячие точки проседания в городе, в том числе взлетно-посадочную полосу аэропорта Ла-Гуардия и стадион Артура Эша, где проходит Открытый чемпионат США. Оба эти места были построены на свалках, что объясняет более высокую, чем в среднем, скорость их затопления.

Удивительно, но исследование также обнаружило районы в Нью-Йорке, где земля действительно поднимается. В Ист-Вильямсбурге, Бруклин, земля поднимается примерно на 1.6 мм в год, а в Вудсайде, Квинс, в период с 6.9 по 2016 год она поднималась на 2019 мм в год.

Понимание вертикального движения суши имеет решающее значение для картирования риска наводнений, связанных с повышением уровня моря. Исследователи полагают, что города, инвестирующие в береговую оборону, могут извлечь выгоду из оценок движения суши с высоким разрешением.

Это исследование дает ценную информацию о сложных факторах, способствующих затоплению Нью-Йорка, и подчеркивает важность мониторинга и понимания этих изменений для смягчения потенциальных рисков.

Источник: Наука (URL не указан)