Исследование древнего ландшафта подо льдом Восточной Антарктиды

Недавнее исследование выявило скрытый древний ландшафт под ледниковым щитом Восточной Антарктиды, давая возможность заглянуть в доледниковое прошлое региона. Исследования, проведенные Даремским университетом в Великобритании, использовали спутниковые данные, чтобы обнаружить участок земли, прилегающий к подледным бассейнам Авроры и Шмидта, который оставался практически неизменным на протяжении 34 миллионов лет. Этот участок земли представляет собой «призрак ландшафта» до образования ледникового щита, как описал соавтор исследования Стюарт Джеймисон.

Используя существующие данные, исследователи смогли нанести на карту неровности на поверхности льда, которые соответствовали изменениям высоты внизу. Эти тонкие градиенты выявили подледный ландшафт, расположенный на глубине 1.2 мили (2 километра) под поверхностью. Ландшафт состоял из трех отдельных массивов суши, соединенных U-образными долинами, что указывает на то, что когда-то они были частью непрерывного образования. Однако во время распада древнего суперконтинента Гондвана тектонические силы, вероятно, вызвали разделение этих массивов суши.

Исследование предполагает, что по мере похолодания климата после мелового периода на каждом участке суши образовались ледяные шапки. Последующее таяние и сток создали реки, которые текли к побережью, которое в то время открывалось. Примерно 34 миллиона лет назад массивный ледниковый щит, который сегодня покрывает Антарктиду, разросся и поглотил весь континент, сохранив этот доледниковый ландшафт.

Интересно, что некоторые части Восточной Антарктиды подверглись значительной эрозии из-за веса ледникового щита. Однако в недавно обнаруженном месте лед не достиг такой толщины, которая позволяла бы накапливать воду и тем самым предотвращать эрозию. Это говорит о том, что этот конкретный ландшафт оставался относительно стабильным на протяжении миллионов лет.

Хотя для подтверждения возраста ландшафта необходимы дальнейшие исследования, бурение льда для извлечения образцов горных пород и отложений с этого места может дать ценную информацию. Понимание древнего ландшафта под ледяным щитом Восточной Антарктики имеет решающее значение для прогнозирования его поведения в условиях потепления. Понимая форму и характеристики ландшафта, ученые могут получить представление о нынешнем потоке льда и предвидеть будущие изменения.

Часто задаваемые вопросы

Что же было обнаружено недавним исследованием под ледниковым щитом Восточной Антарктиды?

Исследование выявило древний ландшафт, который оставался практически нетронутым на протяжении 34 миллионов лет под ледниковым щитом Восточной Антарктиды.

Как был обнаружен этот древний пейзаж?

Исследователи использовали спутниковые данные, чтобы составить карту изменений высоты поверхности льда, которые соответствовали изменениям в подстилающем ландшафте. Эти тонкие градиенты выявили подледный ландшафт, погребенный на глубине 1.2 мили (2 километра) под поверхностью.

Каково значение этого открытия?

Понимание доледникового ландшафта под Восточной Антарктидой может дать ценную информацию для прогнозирования поведения ледникового покрова в условиях потепления. Изучая форму и характеристики ландшафта, ученые смогут лучше понять нынешний поток льда и предвидеть будущие изменения.

Есть ли планы подтвердить возраст ландшафта?

Исследователи надеются провести дальнейшее расследование путем бурения льда и извлечения образцов горных пород и отложений с этого места. Это позволит более точно определить возраст ландшафта.