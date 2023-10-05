Астрономы обеспокоены влиянием спутниковых созвездий на наблюдение ночного неба

Группа международных учёных, в том числе исследователи из Имперского колледжа Лондона, выразила обеспокоенность по поводу крупных спутниковых группировок, вращающихся вокруг Земли, и их потенциальной возможности нарушить астрономические наблюдения. Исследователи опубликовали статью в журнале Nature, посвященную прототипу спутника BlueWalker 3, который является частью запланированной спутниковой группировки AST SpaceMobile для глобальных услуг мобильной и широкополосной связи.

Наблюдения BlueWalker 3 показали, что это один из самых ярких объектов на ночном небе, затмевающий даже все звезды, кроме самых ярких. Учитывая относительно близкое к Земле расположение и размер этих спутниковых группировок, астрономы обеспокоены их влиянием на наблюдения ночного неба и радиоастрономию.

Ночное небо служит уникальной лабораторией для научных экспериментов, которые невозможно провести в земных лабораториях. По мнению Дэйва Клементса, физика из Имперского колледжа Лондона, он также имеет культурное значение и должен быть защищен на благо общества и будущих поколений.

Данные, собранные с различных мест по всему миру, включая Чили, США, Мексику и Аотеароа, Новая Зеландия, подтвердили яркость BlueWalker 3 и позволили астрономам рассчитать его траекторию с течением времени. Эта информация помогает астрономам предвидеть присутствие этих спутников в своих данных или, в идеале, вообще избегать их.

Однако снизить яркость группировок спутников сложно, и это часто связано с маскировкой их положения, что приводит к потере ценных данных. Кроме того, длины волн BlueWalker 3, близкие к тем, которые наблюдаются в радиотелескопах, представляют угрозу для радиоастрономии.

Спутник активно ведет передачу на радиочастотах, близких к радиоастрономическим. Существующие средства защиты обсерваторий от радиопомех могут быть недостаточными, поэтому требуются дальнейшие исследования для разработки эффективных стратегий защиты телескопов от растущего числа спутников, запуск которых запланирован на ближайшие годы, как заявил Майк Пил, соруководитель инициативы CPS Sathub.

Хотя группировки спутников имеют решающее значение для улучшения глобальной связи, их вмешательство в астрономические наблюдения препятствует прогрессу в понимании Вселенной. Развертывание этих созвездий должно осуществляться с тщательным учетом их побочных эффектов, и следует приложить усилия, чтобы свести к минимуму их влияние на астрономию.

источники:

- Журнал природы (исходная статья)