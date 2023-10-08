Спутник светит ярче звезд, вызывая беспокойство у астрономов

Недавно запущенный спутник Bluewalker 3 стал ярче большинства звезд на небе, что вызвало обеспокоенность астрономов по поводу отсутствия регулирования и растущего числа запусков спутников. Спутник, запущенный в сентябре 2022 года компанией AST SpaceMobile, в полностью развернутом состоянии сияет с той же интенсивностью, что и восьмая по яркости звезда, и становится в сотни раз ярче, чем соответствует международным рекомендациям. Его владельцы планируют запустить в космос еще как минимум 100 спутников.

Яркий внешний вид Bluewalker 3 обусловлен его коммуникационной антенной площадью 64 квадратных метра, отражающей солнечный свет. Спутник, послуживший прототипом Bluebird, был предназначен для улучшения мобильной связи. Однако яркость спутника побудила исследователей из Университета Окленда и Университета Кентербери рекомендовать критическую оценку воздействия спутников на космос и окружающую среду Земли во время процесса запуска. Счетная палата правительства США также отметила эту проблему.

Астрономы выразили обеспокоенность по поводу воздействия на их наблюдения. Филип Даймонд, генеральный директор обсерватории СКА, подчеркнул сложность наблюдения за частотами, выделенными для мобильных телефонов, даже в зонах радиомолчания. Он заявил, что такие спутники, как Bluewalker 3, могут ухудшить эту ситуацию и поставить под угрозу их способность проводить научные исследования, если не будут должным образом смягчены последствия.

Наблюдения из различных мест, включая Чили, США, Мексику, Новую Зеландию, Нидерланды и Марокко, подтвердили исключительную яркость Bluewalker 3. Эти наблюдения показывают, что спутник регулярно превышает максимальную яркость для низкоорбитальных спутников, установленную Международного астрономического союза в сотни раз. Яркость таких спутников часто оставляет следы на изображениях, сделанных мощными телескопами, затрудняя обзор звезд и галактик.

Быстро растущее количество спутников в небе усугубляет проблему. По оценкам Европейского космического агентства, ежегодно происходит от 60 до 90 запусков спутников, при этом некоторые компании запускают до 50 спутников за один запуск. Планируя запустить еще 30,000 1,700 спутников в следующем десятилетии, компания Starlink под руководством Илона Маска уже отправила на орбиту более XNUMX спутников. Эта тенденция, наряду с запуском собственных сетей другими компаниями и странами, создает проблемы для астрономических наблюдений.

Обеспокоенность по поводу нерегулируемых запусков спутников требует введения строгих правил. Нынешнее космическое управление следует свободному договору о принципах, который делает космос свободным для исследования всеми странами, одновременно запрещая размещение оружия массового уничтожения на орбите. Однако отсутствие конкретных правил относительно яркости спутников и помех сдерживает прогресс астрономических исследований. Поскольку глобальная космическая отрасль продолжает расти и потенциально достигнет 1 триллиона долларов к 2030 году, крайне важно решить эти проблемы и найти баланс между технологическими достижениями и научными исследованиями.

Источники: Природа, астрономия и астрофизика.