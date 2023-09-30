Ночное небо в октябре: выравнивание планет и затмения

В октябре наблюдатели за небом могут ожидать несколько захватывающих небесных событий. В начале месяца луна только что прошла полнолуние, и ее можно увидеть рядом с Юпитером, который находится на три градуса южнее. На следующий день Уран также появится в трех градусах к югу от Луны, но яркость Луны может затруднить наблюдение за этими планетами.

Вечером 2 октября Луну можно будет найти к югу от Плеяд, на расстоянии примерно 1.1 градуса. В течение месяца Поллукс будет находиться на 1.4 градуса к северу от Луны 7 октября, а Венера будет видна на утреннем небе, расположенном в шести градусах к югу от тонкого серпа Луны 10 октября.

15 октября знаменует собой наступление осеннего сезона затмений, начинающегося с кольцевого солнечного затмения. Во время этого события Луна не будет полностью закрывать Солнце, в результате чего вокруг края Солнца образуется кольцеобразное кольцо. Это затмение будет видно по всему Западному полушарию.

После затмения Марс будет расположен рядом с Луной 15 октября, хотя из-за тонкой фазы серпа Луны его может быть трудно обнаружить. 18 октября Луна будет на 0.8 градуса севернее Антареса, а 24 октября Сатурн будет на 1.5 градуса севернее, а 25 октября Нептун появится на XNUMX градуса севернее.

28 октября принесет полнолуние и еще одно затмение, но на этот раз его можно будет увидеть только в восточном полушарии. 29 октября Юпитер и Уран снова окажутся на три градуса южнее, а месяц завершится тем, что Плеяды расположится на 1.1 градуса к северу от Луны.

В то время как Меркурий остается скрытым яркими утренними сумерками и находится слишком близко к Солнцу, чтобы его можно было увидеть, Венера ярко сияет как «Утренняя звезда» на юго-востоке перед восходом солнца. 10 октября серп Луны пройдет мимо Венеры в сопровождении Регула, яркой звезды в созвездии Льва.

Что касается Марса, то он остается слишком близко к Солнцу, чтобы его можно было наблюдать, в то время как Юпитер доминирует на ночном небе, становясь все более ярким и заметным в течение ночи. Сатурн, расположенный высоко в ночном небе, предоставляет зрителям в телескоп прекрасную возможность увидеть красоту Кольцевой планеты и, возможно, увидеть некоторые из ее спутников на темном фоне. Уран и Юпитер также можно увидеть вместе дважды в месяц вместе с Луной.

Наконец, Нептун, недавно прошедший противостояние, можно наблюдать с помощью оптических инструментов большую часть ночи. Кроме того, зодиакальный свет — слабое свечение, вызванное рассеянием солнечного света межпланетной пылью — можно увидеть перед восточными утренними сумерками в середине двух недель октября.

В этом месяце любители астрономии будут в восторге от этих захватывающих небесных событий. Будь то наблюдение за выравниванием планет, затмениями или исследование ночного неба с помощью телескопа, здесь есть что открыть и чему удивиться.

Источник: Джеймс Эдгар, редактор «Справочника наблюдателя», Королевское астрономическое общество Канады.

Определения:

– Небесные события: явления, происходящие на небе, такие как выравнивание планет, затмения и движение небесных тел.

– Кольцевое солнечное затмение: тип солнечного затмения, при котором Луна не полностью закрывает Солнце, в результате чего вокруг края Луны образуется кольцеобразная форма солнечного света.

– Оппозиция: выравнивание планеты с Землей и Солнцем, при этом Земля расположена между ними.

– Зодиакальный свет: слабое свечение в форме конуса, которое появляется вдоль эклиптики (пути Солнца, Луны и планет) после захода солнца или перед восходом солнца.

– Королевское астрономическое общество Канады (RASC): организация, занимающаяся развитием и популяризацией астрономии в Канаде.

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