Увлекательное интервью Сары Або с астронавтом Майклом Коллинзом

В недавнем интервью журналистка Сара Або имела честь поговорить с астронавтом Майклом Коллинзом, пилотом космического корабля НАСА «Аполлон-11», который успешно доставил первых людей на Луну в 1969 году. Хотя с этим часто ассоциируются такие имена, как Нил Армстронг и Базз Олдрин. исторической миссии, именно навыки пилотирования Коллинза обеспечили их безопасное возвращение на Землю.

Хотя сам Коллинз не ступал на Луну, его невероятное путешествие за пределы планеты произвело на Сару неизгладимое впечатление. Она описала точку зрения Коллинза как впечатляющую, заявив, что когда вы находитесь в космосе и видите Землю, она выглядит как крошечный образец, который можно закрыть большим пальцем. Этот опыт служит напоминанием о нашей малости на просторах галактики, в которой мы живем.

Во время разговора Сара отметила, что Коллинз, похоже, глубоко созвучен человеческой природе. До своей кончины в 2021 году он продолжал проявлять любопытство и личностный рост. Коллинз подчеркнул важность любопытства, желания узнать больше о других и воспитания готовности задавать вопросы и слушать. Он считал, что благодаря этому любопытству можно продолжать расти как личность.

Сара рассматривала интервью с Майклом Коллинзом как замечательную возможность. Ее вдохновили его идеи о человеческом стремлении к знаниям и пониманию. Уникальный взгляд Коллинза как астронавта, вращающегося вокруг Луны, послужил напоминанием о нашем месте во Вселенной и о важности любопытства и роста в нашей жизни.

источники:

- Н / Д