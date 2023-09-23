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Наука

Астероид Бенну потенциально может столкнуться с Землей через 150 лет

ByВики Ставропулу

сентябрь 23, 2023
Астероид Бенну потенциально может столкнуться с Землей через 150 лет

Согласно недавнему исследованию ученых НАСА, космический камень, известный как астероид Бенну, цель миссии НАСА OSIRIS-REx, может столкнуться с Землей через немногим более 150 лет. Однако вероятность воздействия невелика – всего 0.037%.

Миссия OSIRIS-REx представляет собой попытку собрать образцы с Бенну, околоземного астероида, чтобы лучше понять его состав и происхождение Солнечной системы. Беспилотный космический корабль, работающий на солнечной энергии, размером примерно с домашний сарай для инструментов, за семь лет преодолел 4.4 миллиарда миль, чтобы достичь Бенну.

В воскресенье утром космический корабль должен вернуться на Землю и сбросить с астероида примерно полфунта камней. НАСА будет транслировать приземление в прямом эфире, а собранные образцы будут отправлены в лабораторию в Хьюстоне для исследования.

Бенну, который классифицируется как околоземный объект (ОСЗ), трижды сталкивался с Землей в прошлом, в 1999, 2005 и 2011 годах. Ожидается, что в 2135 году он пройдет еще ближе к Земле, чем Луна, и существует небольшая вероятность того, что гравитационное притяжение нашей планеты может привести к столкновению Бенну с Землей 24 сентября 2182 года. Однако вероятность этого составляет всего 1 из 2,700.

Бенну, открытый в 1999 году, имеет ширину около трети мили и покрыт валунами. Он вращается вокруг Солнца каждые 14 месяцев и богат углеродом, что делает его ценным источником информации о формировании Солнечной системы и происхождении жизни. Астероид был назван в честь египетского божества, связанного с Солнцем, творением и возрождением.

Хотя возможность столкновения Бенну с Землей может показаться тревожной, важно помнить, что шансы на это чрезвычайно малы. Миссия НАСА по сбору образцов с Бенну предоставит ценную информацию об истории нашей солнечной системы и потенциальных опасностях, существующих в космосе.

источники:
- НАСА
- США сегодня

By Вики Ставропулу

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