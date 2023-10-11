НАСА обнаружило возможные «строительные блоки жизни» на астероиде возрастом 4.5 миллиарда лет

НАСА обнаружило, что астероид Бенну возрастом 4.5 миллиарда лет потенциально может содержать «строительные блоки жизни на Земле». Согласно ранним тестам, проведенным космическим агентством США, образцы, собранные с астероида во время миссии Осирис-Рекс, показали наличие высокого содержания углерода и воды. Эти материалы были продемонстрированы во время прямой трансляции в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне, штат Техас. Образцы, составляющие около 250 граммов камней и пыли, были возвращены на Землю в прошлом месяце после того, как капсула приземлилась в пустыне Юты недалеко от Солт-Лейк-Сити. Администратор НАСА Билл Нельсон назвал этот образец «научным сокровищем», заявив, что он будет способствовать исследованию происхождения жизни на нашей планете для будущих поколений. Бенну, остаток нашей ранней солнечной системы возрастом 4.5 миллиарда лет, потенциально может пролить свет на формирование и эволюцию планет.

Профессор Данте Лауретта, ведущий ученый миссии, выразил волнение по поводу открытий, сделанных в материале астероида, назвав его «капсулой времени» с древними тайнами, которые дают глубокое понимание происхождения нашей Солнечной системы. Обильное присутствие водоносных глинистых минералов и богатого углеродом материала, обнаруженное в образцах, показывает лишь малую часть того, что может содержать Бенну. Эти открытия не только расширяют наше понимание нашего небесного окружения, но и предлагают потенциальные подсказки к зарождению жизни. Целью миссии НАСА было собрать 60 граммов образца астероида, но ученые были приятно удивлены, обнаружив дополнительный «бонусный материал», покрывающий головку коллектора, крышку контейнера и основание, когда они открыли крышку контейнера.

В целом, изучение образцов Бенну продолжит разгадывать тайны нашего космического наследия и будет способствовать нашему пониманию того, как зародилась жизнь на Земле. Высокое содержание углерода и наличие воды позволяют предположить, что астероиды, подобные Бенну, могли сыграть решающую роль в заселении нашей планеты необходимыми ингредиентами для возникновения и процветания жизни.

источники:

– НАСА/Пенсильвания. «Астероид Бенну может содержать «строительные блоки жизни на Земле»». [Название источника]. [Дата].

– [Автор]. «НАСА обнаруживает возможные «строительные блоки жизни» в образцах Бенну». [Название источника]. [Дата].