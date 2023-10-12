НАСА обнаружило потенциальные строительные блоки жизни на астероиде возрастом 4.5 миллиарда лет

НАСА обнаружило, что астероид возрастом 4.5 миллиарда лет под названием Бенну может содержать «строительные блоки жизни на Земле». Это объявление было сделано во время прямой трансляции мероприятия в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне, штат Техас. Агентство продемонстрировало образцы, собранные с Бенну в ходе миссии Осирис-Рекс, которые показали высокое содержание углерода и воды. Капсула, содержащая около 250 г камней и пыли астероида, приземлилась в пустыне штата Юта недалеко от Солт-Лейк-Сити 24 сентября.

Администратор НАСА Билл Нельсон выразил свое волнение, заявив, что образцы помогут в исследовании происхождения жизни на Земле и расширят наше понимание астероидов, которые могут представлять угрозу для нашей планеты. Он добавил, что это приближает нас к разгадке тайн нашего космического наследия.

Бенну, расположенный на расстоянии 60 миллионов миль, считается остатком нашей ранней Солнечной системы. Его научная ценность заключается в том, что он проливает свет на формирование и эволюцию планет. Миссия Осирис-Рекс, запущенная в сентябре 2016 года, достигла Бенну в декабре 2018 года и в прошлом месяце доставила на Землю образцы в запечатанной капсуле. Ведущий ученый миссии, профессор Данте Лауретта из Университета Аризоны, назвал образцы «научным сокровищем» и подчеркнул их потенциал для глубокого понимания происхождения нашей Солнечной системы.

Хотя целью НАСА было собрать 60 граммов образца астероида, агентство обнаружило «дополнительный материал» на внешней стороне головки коллектора, крышке контейнера и основании, когда контейнер был открыт. Дополнительный материал замедлил процесс сбора и хранения первичного образца. Ученые стремятся исследовать этот сундук с внеземными сокровищами, поскольку он открывает большие перспективы для понимания происхождения и потенциала жизни в нашем космическом соседстве.

В целом, образцы из Бенну знаменуют собой значительное достижение для НАСА и обещают захватывающие научные открытия, которые могут изменить наше понимание Вселенной.

источники:

- НАСА