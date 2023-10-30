Исследование тайн спутника Юпитера Ганимеда: раскрыто соленое прошлое

Новые данные, собранные миссией НАСА «Юнона», позволили получить захватывающую информацию о составе Ганимеда, крупнейшего спутника Юпитера. Спектрометр Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) на борту «Юноны» обнаружил минеральные соли и органические соединения на поверхности Луны, предоставив ценные сведения о ее истории и природе скрытого подземного океана. Результаты были опубликованы в журнале Nature Astronomy, проливая свет на прошлое Ганимеда как потенциально соленого мира.

Ганимед, крупнее Меркурия, уже давно привлекает ученых своей ледяной корой, скрывающей огромный внутренний океан. Предыдущие наблюдения космического корабля «Галилео» и космического телескопа «Хаббл» лишь намекали на присутствие солей и органических веществ, но им не хватало пространственного разрешения, необходимого для точного анализа.

Во время близкого пролета 7 июня 2021 года «Юнона» собрала данные, пролетая над Ганимедом на минимальной высоте 650 миль. Прибор JIRAM сделал инфракрасные изображения и спектры поверхности Луны, выявив химические следы различных материалов. Данные высокого разрешения обеспечили беспрецедентную четкость, позволив ученым идентифицировать гидратированный хлорид натрия, хлорид аммония, бикарбонат натрия и, возможно, алифатические альдегиды.

Присутствие этих аммиачных солей предполагает, что на Ганимеде могли накопиться материалы, достаточно холодные, чтобы конденсировать аммиак во время своего формирования. Обнаруженные карбонатные соли также могут быть остатками льдов, богатых углекислым газом.

Интересно, что данные JIRAM показали, что наибольшее количество солей и органики было обнаружено в темных и ярких местах, особенно в областях, защищенных магнитным полем Ганимеда. Это указывает на то, что наблюдаемые поверхностные особенности могут быть остатками глубоководной морской воды, достигшей поверхности ледяной луны.

Эти новаторские открытия открывают путь к лучшему пониманию эволюции Ганимеда и поднимают новые вопросы о потенциальной обитаемости других ледяных спутников Солнечной системы.

FAQ

1. Что миссия НАСА «Юнона» обнаружила на Ганимеде?

Миссия НАСА «Юнона» с помощью спектрометра JIRAM обнаружила минеральные соли и органические соединения на поверхности спутника Юпитера Ганимеда.

2. Что такое Ганимед?

Ганимед — самый крупный спутник Юпитера, он больше планеты Меркурий. Под его ледяной корой скрыт огромный внутренний океан.

3. В чем значение открытия?

Открытие минеральных солей и органических соединений на Ганимеде дает ценную информацию о его истории и составе подземного океана. Это проливает свет на потенциальную обитаемость ледяных спутников Солнечной системы.

4. Как собирались данные?

Данные были собраны инструментом JIRAM «Юноны» во время пролета вблизи Ганимеда. Прибор получил инфракрасные изображения и спектры для анализа химического состава поверхности Луны.

5. О чем свидетельствует наличие солей и органики?

Присутствие солей и органики предполагает соленое прошлое Ганимеда. Аммонизированные соли могли образоваться на ранних стадиях, а карбонатные соли могли быть остатками льдов, богатых углекислым газом.

6. Почему важны темные и светлые местности?

Темные и яркие участки поверхности Ганимеда, особенно те, которые защищены его магнитным полем, демонстрировали наибольшее изобилие солей и органических веществ. Эти области могут быть остатками глубоководной морской воды, достигшей замерзшей поверхности Луны.

7. Какие еще спутники наблюдала Юнона?

Юнона также наблюдала за луной Европой, под ледяной корой которой, как полагают, находится океан, и в будущем продолжит изучать другие спутники Юпитера, такие как Ио.

Для получения дополнительной информации о миссии НАСА «Юнона» посетите: nasa.gov.