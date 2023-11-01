Миссия НАСА «Юнона» обнаружила соли и органику на спутнике Юпитера Ганимеде

Данные, собранные миссией НАСА «Юнона», позволили сделать революционное открытие на крупнейшем спутнике Юпитера, Ганимеде. Спектрометр Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) на борту «Юноны» обнаружил минеральные соли и органические соединения на поверхности Луны во время недавнего близкого пролета. Эти результаты, опубликованные в журнале Nature Astronomy, имеют решающее значение для разгадки происхождения Ганимеда и состава его глубокого океана.

Ганимед, который больше планеты Меркурий, очаровал ученых наличием огромного внутреннего океана, скрытого под его ледяной корой. Предыдущие наблюдения с космических аппаратов, таких как «Галилео» НАСА и космический телескоп «Хаббл», намекали на существование солей и органических веществ; однако разрешение этих наблюдений было недостаточным для окончательного подтверждения.

7 июня 2021 года «Юнона» совершила пролет над Ганимедом на высоте всего 650 миль. Во время этого маневра инструмент JIRAM получил инфракрасные изображения и спектры, что позволило ученым изучить поверхность Луны в беспрецедентных деталях. Примечательно, что JIRAM достиг пространственного разрешения для инфракрасной спектроскопии лучше, чем 0.62 мили на пиксель. С помощью этой передовой визуализации команда Юноны обнаружила различные спектральные особенности, связанные с материалами, не связанными с водяным льдом, включая гидратированный хлорид натрия, хлорид аммония, бикарбонат натрия и, возможно, алифатические альдегиды.

Присутствие аммиачных солей предполагает, что на Ганимеде могли накопиться материалы, достаточно холодные, чтобы конденсировать аммиак во время своего формирования. Кроме того, карбонатные соли, обнаруженные на Луне, могут быть остатками льдов, богатых углекислым газом, что дает дальнейшее понимание геологической истории Ганимеда.

Одним из интригующих аспектов исследования является то, что наибольшее количество солей и органических веществ было обнаружено в темных и ярких местностях, расположенных вблизи широт, защищенных магнитным полем Ганимеда. Это открытие указывает на то, что наблюдаемые соли и органика, вероятно, являются остатками глубоководной морской воды, достигшей поверхности Луны.

Миссия «Юнона» продолжает исследовать другие увлекательные миры в системе Юпитера. После исследования Ганимеда и Европы, еще одной луны, под ледяной поверхностью которой предположительно находится океан, «Юнона» теперь сосредоточила свое внимание на Ио. Планируется, что космический корабль приблизится к Ио 30 декабря 2022 года, что предоставит дополнительные возможности для революционных открытий.

FAQ

1. Что миссия НАСА «Юнона» обнаружила на Ганимеде?

Миссия НАСА «Юнона» обнаружила минеральные соли и органические соединения на поверхности Ганимеда во время близкого пролета к Луне. Обнаружение было сделано с помощью спектрометра Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) на борту космического корабля Юнона.

2. Почему Ганимед важен для ученых?

Ганимед представляет большой интерес для ученых, поскольку под его ледяной коркой находится огромный внутренний океан воды. Изучение состава Ганимеда и происхождения его океана может дать ценную информацию о формировании Луны и потенциале обитаемости.

3. Какое пространственное разрешение достигается JIRAM во время облета?

Прибор JIRAM на борту «Юноны» достиг пространственного разрешения для инфракрасной спектроскопии лучше, чем 0.62 мили (1 километр) на пиксель во время пролета Ганимеда. Это изображение с высоким разрешением позволило ученым идентифицировать и проанализировать уникальные спектральные характеристики неводяного льда на поверхности Луны.

4. Какое значение имеют находки солей и органики в заповедных широтах на Ганимеде?

Присутствие солей и органических веществ в темных и ярких областях вблизи широт, экранированных магнитным полем Ганимеда, позволяет предположить, что они являются остатками глубокой океанской морской воды, достигшей поверхности Луны. Эта находка дает ценную информацию о геологической истории Ганимеда и процессах, происходящих внутри него.