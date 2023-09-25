Новое понимание озеленения пустыни Сахара раскрыто в исследовании

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, дало новое представление о периодическом озеленении пустыни Сахара за последние 800,000 XNUMX лет. Исследование, проведенное под руководством доктора Эдварда Армстронга из Хельсинкского и Бристольского университетов, показывает, что на эти влажные периоды в Северной Африке повлияли изменения орбиты Земли вокруг Солнца, и они подавлялись во время ледниковых периодов.

В исследовании использовалась климатическая модель для моделирования исторических периодов позеленения Сахары, что дает доказательства того, как на время и интенсивность этих влажных явлений отдаленно влияли большие, отдаленные, высокоширотные ледниковые щиты в Северном полушарии. Исследователи смогли смоделировать африканские влажные периоды с масштабами, сопоставимыми с тем, что показывают палеоклиматические наблюдения, проливая свет на то, почему и когда произошли эти события.

Исторически пустыня Сахара периодически была покрыта растительностью, с реками, озерами и процветающими животными, зависящими от воды. Эти влажные периоды Северной Африки сыграли решающую роль в создании растительных коридоров из Африки, способствуя расселению различных видов, включая ранних людей, по всему миру.

Считается, что озеленение Сахары вызвано изменениями в орбитальных условиях Земли, в частности, прецессией орбиты Земли. Это относится к колебательному движению Земли вокруг своей оси, которое влияет на сезонность в течение цикла примерно 21,000 XNUMX лет. Эти изменения влияют на количество энергии, получаемой Землей в разные сезоны, в конечном итоге контролируя силу африканского муссона и распространение растительности по региону.

Исследование подтвердило, что влажные периоды в Северной Африке происходят каждые 21,000 XNUMX лет в результате изменений в прецессии орбиты Земли. Это привело к более теплому лету в Северном полушарии, усилению западноафриканской муссонной системы и увеличению количества осадков в Сахаре, что привело к распространению растительности типа саванны.

Интересно, что исследование также показало, что влажные периоды не наблюдались во время ледниковых периодов, когда большие ледниковые щиты охлаждали атмосферу и подавляли африканскую муссонную систему. Это открытие подчеркивает значительную связь между этими отдаленными регионами, которая, возможно, препятствовала расселению видов, включая человека, из Африки во время ледниковых периодов последних 800,000 XNUMX лет.

Исследователи выразили восторг по поводу результатов и способности их пересмотренной модели точно отражать прошлые изменения и давать представление о будущих изменениях климата. Понимание факторов, способствующих озеленению Сахары, имеет важное значение для прогнозирования и смягчения последствий будущих климатических изменений в этом регионе.

источники:

– Природные коммуникации

– Университет Хельсинки

– Бристольский университет