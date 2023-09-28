Искусственный интеллект может произвести революцию в хирургии головного мозга, говорит ведущий нейрохирург

По мнению известного нейрохирурга, хирургия головного мозга с использованием искусственного интеллекта (ИИ) может стать реальностью в течение следующих двух лет, что приведет к более безопасным и эффективным процедурам. Хирурги-стажеры в настоящее время используют технологию искусственного интеллекта, чтобы научиться выполнять более точные операции на мозге. Система искусственного интеллекта, разработанная в Университетском колледже Лондона (UCL), может идентифицировать небольшие опухоли и важные структуры, такие как кровеносные сосуды, расположенные в центре мозга.

Операция на мозге требует предельной точности, поскольку даже небольшая ошибка может иметь фатальные последствия. Крайне важно избегать повреждения гипофиза, который размером с виноградину и контролирует гормоны организма. Консультант-нейрохирург Хани Маркус из Национальной больницы неврологии и нейрохирургии объясняет, что поиск правильного баланса имеет решающее значение: «Если вы используете слишком малый подход, вы рискуете не удалить достаточную часть опухоли. Если вы пойдете слишком далеко, вы рискуете повредить эти действительно важные структуры».

Система искусственного интеллекта проанализировала более 200 видео операций на гипофизе и всего за 10 месяцев достигла такого уровня опыта, на приобретение которого человеческому хирургу понадобилось бы 10 лет. Возможности системы дают хирургам значительные преимущества. Г-н Маркус заявляет: «Такие хирурги, как я, даже если вы очень опытны, могут с помощью ИИ лучше найти эту границу, чем без нее. Через несколько лет вы могли бы иметь систему искусственного интеллекта, которая пережила бы больше операций, чем когда-либо видел или мог бы увидеть любой человек».

Потенциал искусственного интеллекта в здравоохранении признан правительством Великобритании, которое считает, что он «меняет правила игры». По словам министра правительства ИИ виконта Камроуза, ИИ может улучшить результаты и производительность в здравоохранении. Сотрудничество между UCL, инженерами, врачами и учеными из Центра интервенционных и хирургических наук Wellcome / Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) направлено на революцию в здравоохранении в Великобритании с помощью искусственного интеллекта.

источники:

– Университетский колледж Лондона