Экологически чистое решение для удаления микропластика из воды

Исследователи Корейского института науки и технологий (KIST) разработали экологически чистый материал, способный эффективно удалять микропластик из воды. Микропластик, представляющий собой пластиковые отходы, которые со временем распадаются на частицы размером менее 20 мкм, представляет собой значительный риск для окружающей среды и здоровья. Современные водоочистные сооружения не способны удалять микропластик размером менее 20 мкм, что требует поиска альтернативных решений.

Доктор Джэ-Ву Чой и его команда из Центра исследований водного цикла при KIST разработали твердый флокулянт на основе металлорганического скелета, который может агрегировать нанопластики под воздействием видимого света. В основе материала — берлинская лазурь — вещество на основе металлоорганических каркасов, которое ранее использовалось для адсорбции радиоактивных элементов из сточных вод.

Исследователи обнаружили, что берлинская лазурь может эффективно агрегировать микропластик под действием видимого света. Затем они разработали материал, который максимизирует эффективность агрегации берлинской лазури за счет изменения кристаллической структуры. Когда материал облучается видимым светом, микропластик размером всего 0.15 мкм может агломерироваться до размера примерно в 4,100 раз большего, что облегчает его удаление.

В ходе экспериментов исследователям удалось удалить из воды до 99% микропластика с помощью разработанного материала. Кроме того, материал может флокулировать микропластик, вес которого более чем в три раза превышает его собственный вес, превосходя по эффективности традиционные флокулянты, использующие железо или алюминий, примерно в 250 раз.

Это экологичное решение не только эффективно удаляет микропластик, но и использует безвредную для человеческого организма берлинскую лазурь. Это твердый флокулянт, позволяющий легко восстанавливать остатки в воде, и он использует естественный свет в качестве источника энергии, что приводит к низкоэнергетическому процессу.

Исследователи полагают, что эта технология имеет высокий потенциал для коммерциализации и может быть применена к обычным рекам, очистным сооружениям и водоочистным сооружениям. Помимо микропластика, этот материал также можно использовать для удаления других загрязнений из водных систем.

Исследование, проведенное при поддержке Министерства науки и информационных технологий, было опубликовано 1 октября в международном журнале Water Research.

источник:

– Корейский институт науки и технологий (KIST)