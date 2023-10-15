Рюдзо Янагимати, пионер исследований рождаемости, умер в возрасте 95 лет

Рюдзо Янагимачи, пионер исследований рождаемости, скончался в возрасте 95 лет 27 сентября в Гонолулу. Он был известен своей работой по успешному клонированию нескольких поколений мышей в 1997 году, еще до объявления овечки Долли, первого клонированного млекопитающего. Новаторская методика Янагимачи, разработанная совместно с одним из его аспирантов, включала использование кумулюсных клеток, окружающих яйцеклетку, по сравнению с подходом, основанным на голодных взрослых клетках, который использовала шотландская команда, клонировавшая Долли. Его метод имел успех от 2 до 3 процентов, что значительно лучше, чем более грубый метод, использованный шотландской командой.

Несмотря на свой вклад в клонирование, Янагимачи оставался скептически настроенным и предупреждал об опасностях и этических проблемах, связанных с клонированием человека. Он подчеркнул важность репродуктивных методов, соответствующих природным процессам.

Янагимати родился в Японии в 1928 году и изучал зоологию и эмбриологию животных в Университете Хоккайдо. После попыток найти академические должности в своей области в Японии в 1960 году он присоединился к Вустерскому фонду биомедицинских исследований в США. Позже в 1966 году он принял должность в Гавайском университете, где и провел остаток своей карьеры.

Янагимачи вышел на пенсию в 2005 году, но незадолго до своей смерти продолжал работать в качестве почетного профессора. Он получил множество наград, в том числе престижную премию Киото в 2021 году. Несмотря на свои похвалы, Янагимати оставался скромным, объясняя свой успех тем, что задавал «глупые» вопросы, которые иногда приводили к значительным прорывам.

источники:

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