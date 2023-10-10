В модуле российской космической станции в третий раз произошла утечка теплоносителя

Вторичный радиатор модуля российской космической станции дал течь, что стало третьим случаем за последний год, когда российский компонент потерял теплоотводящую охлаждающую жидкость. Утечка произошла в контуре резервного радиатора многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», предназначенного для охлаждения экспериментальной аппаратуры. Хотя влияние этого инцидента на работу станции пока неизвестно, официальные лица заверили, что экипажу ничего не угрожает.

В Роскосмосе заявили, что основная схема терморегулирования модуля работает нормально и обеспечивает комфортные условия. Российские инженеры сейчас расследуют утечку и анализируют ситуацию. Астронавт НАСА Жасмин Могбели подтвердила утечку, которая была обнаружена в радиаторе MLM.

Модуль «Наука» имеет две радиаторные системы, причем протекший радиатор был установлен на лабораторном модуле в апреле. Однако основной радиатор «Науки» работает нормально, не оказывая никакого влияния на экипаж и работу станции. Наземные группы продолжат расследование причины утечки.

Этот инцидент последовал за предыдущими утечками охлаждающей жидкости на пароме для экипажа «Союз» и российском грузовом корабле «Прогресс». В результате утечки на «Союзе» весь запас теплоносителя был слит, что привело к запуску запасного «Союза» и продлению срока пребывания экипажа на борту станции. Хотя считается, что причиной этих утечек являются удары микрометеороидов, однозначного объяснения предоставлено не было.

НАСА принимает меры предосторожности, чтобы гарантировать полную изоляцию утечки перед запланированным выходом в открытый космос астронавта НАСА Лорал О'Хара и астронавта Европейского космического агентства Андреаса Могенсена. Частицы охлаждающей жидкости, прилипающие к скафандрам и переносимые внутрь станции, могут представлять потенциальную угрозу для здоровья.

В заключение, несмотря на утечку теплоносителя в российском модуле, работа станции продолжается, а экипаж остается в безопасности. Расследование продолжается, чтобы определить причину утечки и убедиться, что она не представляет дальнейшего риска для астронавтов или Международной космической станции.

источники:

– [Космос и астрономия] (source.com)