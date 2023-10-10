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Наука

Роскосмос расследует утечку охлаждающей жидкости на модуле Международной космической станции

ByГабриэль Бота

Октябрь 10, 2023
Роскосмос расследует утечку охлаждающей жидкости на модуле Международной космической станции

Российское космическое агентство «Роскосмос» в настоящее время расследует утечку теплоносителя на одном из модулей Международной космической станции (МКС). Утечка произошла в контуре внешнего радиатора модуля «Наука», который был добавлен к космической станции в июле 2021 года. Радиатор, о котором идет речь, был доставлен на МКС во время полета космического корабля «Шаттл» в 2010 году. Хотя утечка теплоносителя вызвала обеспокоенность, в Роскосмосе заверил, что основная схема терморегулирования модуля работает нормально, и экипажу и станции ничего не угрожает.

НАСА предоставило обновленную информацию о ситуации, заявив, что были замечены хлопья, исходящие из одного из радиаторов модуля «Наука». Затем экипаж попросили закрыть ставни на окнах американского сегмента в качестве меры предосторожности против заражения. Однако НАСА подтвердило, что основной радиатор работает нормально, и наземные команды продолжат оценивать проблему. Причина утечки пока неизвестна.

Эта утечка охлаждающей жидкости является последней из серии механических проблем, с которыми Роскосмос столкнулся на МКС. В конце 2022 года на космическом корабле «Союз», прикрепленном к космической станции, произошла заметная утечка охлаждающей жидкости. Расследование пришло к выводу, что небольшой объект, вероятно, ударил в космический корабль, вызвав утечку. После этого инцидента Роскосмос работает над восстановлением своих миссий по транспортировке экипажей. Обломки на орбите Земли стали вызывать растущую озабоченность, поскольку столкновения между объектами и испытания противоспутникового оружия привели к увеличению количества неконтролируемого мусора в космосе.

Несмотря на эти проблемы, в конце февраля к МКС был успешно запущен новый космический корабль «Союз», который доставил астронавта НАСА Фрэнка Рубио и двух российских космонавтов обратно на Землю в сентябре 2022 года.

источники:
- CNN

By Габриэль Бота

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