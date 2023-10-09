В российском модуле «Наука» на Международной космической станции произошла утечка охлаждающей жидкости

Российское космическое агентство «Роскосмос» сообщило об утечке охлаждающей жидкости в модуле «Наука», прикрепленном к Международной космической станции (МКС). Модуль служит многофункциональным компонентом, и утечка охлаждающей жидкости влияет на его резервную систему охлаждения, которая имеет решающее значение для регулирования температуры на борту космонавтов.

В Роскосмосе заверили, что непосредственной опасности ни экипажу, ни станции нет. Астронавты в настоящее время оценивают утечку, чтобы определить ее серьезность. Этот инцидент произошел после предыдущих утечек охлаждающей жидкости, с которыми столкнулся российский экипаж в космосе. В прошлом году в капсуле экипажа корабля «Союз» произошла утечка, в результате которой корабль был заменен, а обратный рейс экипажа был отложен. Несколько месяцев спустя у российского грузового космического корабля «Прогресс» также произошла утечка охлаждающей жидкости.

NASA, агентство, которое сотрудничает с Роскосмосом в управлении МКС, пока не прокомментировало ситуацию.

Утечки охлаждающей жидкости в космосе могут представлять потенциальную опасность для членов экипажа и оборудования на борту. Охлаждающая жидкость используется для регулирования температуры и предотвращения перегрева критически важных компонентов. Неисправная система охлаждения потенциально может нарушить нормальную работу и поставить под угрозу безопасность космонавтов.

Ожидается дальнейшая информация о ситуации, поскольку экипаж продолжает расследование утечки и определяет соответствующий курс действий.

источники:

– заявление Роскосмоса в Telegram.

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