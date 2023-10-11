Астронавты в безопасности, поскольку российский модуль об утечке опыта МКС сообщает НАСА

НАСА подтвердило, что астронавты на борту Международной космической станции (МКС) находятся в безопасности после того, как недавняя утечка была обнаружена в российском модуле. В понедельник диспетчеры агентства заметили хлопья, исходящие из одного из радиаторов многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) Роскосмоса. Это наблюдение также подтвердила астронавт НАСА Жасмин Могбели, которая видела хлопья из окон купола. В качестве меры предосторожности экипаж попросили закрыть ставни на окнах американского сегмента, чтобы предотвратить любое потенциальное загрязнение.

И НАСА, и Роскосмос заявили, что экипажу не угрожала никакая опасность. Роскосмос определил, что утечка произошла в резервном радиаторе «Науки», который расположен снаружи модуля. Российские официальные лица заверили, что температура внутри MLM остается комфортной и никаких изменений в операциях, экспериментах или периодах тренировок экипажа не происходит.

Первоначально рассматриваемый радиатор был доставлен на космическую станцию ​​модуля «Рассвет» во время полета космического корабля «Шаттл» в 2010 году, а затем был перенесен на «Науку» во время выхода Роскосмоса в открытый космос в апреле. НАСА заявило, что основной радиатор «Науки» работает нормально и обеспечивает полное охлаждение модуля без какого-либо влияния на экипаж или работу космической станции. Однако для установления причины утечки будет проведено дальнейшее расследование.

Этот инцидент является последним в серии утечек теплоносителя из российского оборудования на МКС за последние месяцы. Хотя Роскосмос полагает, что предыдущие утечки произошли из-за ударов микрометеоритов, космический аналитик Гарвард-Смитсоновского института Джонатан Макдауэлл подозревает потенциальную системную проблему. Поскольку сейчас затронуты три системы охлаждающей жидкости, Макдауэлл предполагает, что эти утечки могут быть вызваны общей проблемой.

источники:

- НАСА

– Роскосмос

- Хранитель