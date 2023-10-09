Российское космическое агентство сообщило об утечке в модуле «Наука» Международной космической станции

Российское космическое агентство "Роскосмос" сообщило в понедельник об утечке в резервной системе охлаждения модуля "Наука" Международной космической станции (МКС). Модуль «Наука» — многофункциональный модуль, используемый для различных исследований и экспериментов.

Утечка в резервной системе охлаждения используется для регулирования бортовой температуры космонавтов. Однако в Роскосмосе уверяют, что непосредственной опасности ни экипажу, ни станции нет. В настоящее время космонавты оценивают ситуацию и работают над решением проблемы.

Это не первый раз, когда российская космическая программа сталкивается с утечкой в ​​космосе. В конце 2020 года в капсуле экипажа корабля «Союз» произошла утечка, в результате которой корабль был заменен, а обратный рейс экипажа был отложен. Кроме того, в последующие месяцы на российском грузовом корабле «Прогресс» также произошла утечка охлаждающей жидкости.

НАСА, американское космическое агентство, управляющее МКС в сотрудничестве с Россией, пока не предоставило комментарий по поводу недавней утечки в модуле «Наука».

Для МКС и ее экипажа крайне важно поддерживать стабильную и безопасную среду в космосе. Утечки и неисправности создают проблемы, которые требуют немедленного внимания и решения, чтобы обеспечить благополучие астронавтов и правильную работу космической станции.

источники:

– «Роскосмос сообщает об утечке в резервной системе охлаждения модуля «Наука» Международной космической станции» (Источник)

– НАСА (комментариев на момент написания нет)

Примечание: Определения терминов, использованных в статье:

– Модуль «Наука»: многоцелевой модуль, используемый для исследований и экспериментов на Международной космической станции.

– Роскосмос: Российское космическое агентство, отвечающее за исследование и освоение космоса.

– МКС: Международная космическая станция, обитаемая космическая станция на низкой околоземной орбите.

– Капсула экипажа «Союз»: космический корабль, используемый Роскосмосом для перевозки космонавтов на МКС и обратно.

– Грузовой космический корабль «Прогресс»: беспилотный космический корабль, используемый Роскосмосом для миссий по пополнению запасов на МКС.