В российском модуле «Наука» на МКС произошла утечка в системе охлаждения

Российское космическое агентство Роскосмос объявило в понедельник, что в его многоцелевом модуле «Наука», также известном как Многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ), прикрепленном к Международной космической станции (МКС), произошла утечка в резервной системе охлаждения. Система охлаждения отвечает за регулирование температуры на борту МКС для космонавтов. Однако сообщается, что экипаж и станция находятся в безопасности, поскольку они оценивают утечку.

Это не первый раз, когда россияне сталкиваются с утечкой в ​​космосе. В конце 2020 года в капсуле экипажа корабля «Союз» произошла утечка, что привело к замене корабля и задержке возвращения его экипажа. Несколько месяцев спустя у российского грузового космического корабля «Прогресс» также произошла утечка охлаждающей жидкости.

Во время этого недавнего инцидента наземные группы в Центре управления полетами НАСА в Хьюстоне поручили американскому астронавту на борту МКС расследовать утечку. Астронавт определил «хлопья» за пределами станции из купола — куполообразной оконной зоны с видом в космос.

В ответ на инцидент НАСА опубликовало заявление, подтверждающее, что экипажу не угрожала никакая опасность. Основной радиатор «Науки» работает нормально, обеспечивая полное охлаждение модуля, не влияя на работу экипажа и космической станции. НАСА также добавило, что наземные группы будут расследовать причину утечки.

В декабре прошлого года утечка охлаждающей жидкости из капсулы российского корабля «Союз-22» наблюдалась в прямом эфире видео, когда чешуйчатые частицы улетали в космос. Проведя тщательное расследование, инженеры НАСА пришли к выводу, что причиной инцидента, скорее всего, был кусок космического мусора или небольшой метеорит.

МКС, орбитальная научная лаборатория, расположенная примерно в 400 километрах над Землей, уже более двух десятилетий постоянно занята международными экипажами астронавтов. Однако по мере старения конструкции НАСА готовится к ее выводу из эксплуатации примерно в 2030 году, финансируя разработку частных преемников и отдавая приоритет возвращению людей на Луну.

источники:

– заявление российского космического агентства «Роскосмос» в Telegram.

– Заявление НАСА по поводу утечки в системе охлаждения МКС.