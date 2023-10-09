Российский космический модуль на Международной космической станции столкнулся с утечкой в ​​системе охлаждения

Российское космическое агентство "Роскосмос" сообщило, что произошла утечка в резервной системе охлаждения модуля "Наука", прикрепленного к Международной космической станции (МКС). Система охлаждения отвечает за регулирование температуры на борту космической станции для космонавтов.

Согласно заявлению, опубликованному в Telegram, Роскосмос заявил, что экипажу и МКС не угрожает какая-либо непосредственная опасность. Астронавты в настоящее время оценивают ситуацию и устраняют утечку.

Этот инцидент является последним в серии утечек, с которыми России пришлось иметь дело в космосе. В конце прошлого года в капсуле экипажа «Союза» была обнаружена утечка, что привело к замене космического корабля и задержке возвращения его экипажа. Несколько месяцев спустя на российском грузовом корабле «Прогресс» также произошла утечка охлаждающей жидкости.

НАСА, американская организация, управляющая МКС в сотрудничестве с Россией, пока не предоставила комментарий по поводу недавнего инцидента.

Важно отметить, что такие термины, как «модуль «Наука»» и «Международная космическая станция», относятся к конкретным компонентам космической программы. Модуль «Наука» — многоцелевой модуль, предназначенный для научных исследований и экспериментов, а Международная космическая станция — обитаемая космическая станция, служащая домом и рабочим местом для космонавтов из разных стран.

Источники: Роскосмос, НАСА.

Примечание. В исходной статье не указаны URL-адреса источников, поэтому они упоминаются без гиперссылок.