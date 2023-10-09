Российское космическое агентство сообщило об утечке в системе охлаждения модуля МКС

Российское космическое агентство "Роскосмос" сообщило, что в многоцелевом модуле "Наука", прикрепленном к Международной космической станции (МКС), произошла утечка в резервной системе охлаждения. Эта система играет решающую роль в регулировании температуры на борту космонавтов. Однако в агентстве заверили, что непосредственной опасности экипажу и станции нет.

Роскосмос сообщил об инциденте в заявлении, опубликованном в Telegram, в котором говорится, что космонавты в настоящее время оценивают масштабы утечки. Это не первый раз, когда российская космическая программа сталкивается с утечками в космосе. В конце 2020 года в капсуле экипажа корабля «Союз» произошла утечка, в результате которой корабль был заменен, а обратный рейс экипажа был отложен. Несколько месяцев спустя у российского грузового космического корабля «Прогресс» также произошла утечка охлаждающей жидкости.

НАСА, ответственное за управление МКС в партнерстве с Россией, не предоставило никаких немедленных комментариев или обновлений относительно этого последнего инцидента. Однако ожидается, что они будут сотрудничать с Роскосмосом для решения этой проблемы.

Космические агентства уделяют приоритетное внимание безопасности и благополучию своих астронавтов, и любой инцидент, связанный с утечками или неисправностями, должен быть тщательно расследован, чтобы гарантировать целостность космической станции. Эти инциденты подчеркивают проблемы и риски, связанные с эксплуатацией и обслуживанием сложных систем в условиях микрогравитации.

источники:

– «Российское космическое агентство заявляет, что сбой в программном обеспечении, короткое замыкание или посторонний предмет могли стать причиной повреждения модуля» – Reuters (источник оригинальной статьи)