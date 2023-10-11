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Наука

В российском сегменте Международной космической станции произошла третья утечка теплоносителя

ByРоберт Эндрю

Октябрь 11, 2023
В российском сегменте Международной космической станции произошла третья утечка теплоносителя

В российском сегменте Международной космической станции (МКС) произошла третья утечка теплоносителя менее чем за год, что вызвало обеспокоенность по поводу надежности российской космической программы. В понедельник через официальную прямую трансляцию НАСА было замечено, как замороженные хлопья охлаждающей жидкости разбрызгиваются в космос. Утечка произошла из контура внешнего радиатора модуля "Наука", также известного как Многоцелевой лабораторный модуль-модернизация (МЛМ), который был доставлен на станцию ​​в 2012 году.

В российском космическом агентстве "Роскосмос" заверили, что температура в пострадавшем блоке остается нормальной и опасности для экипажа и станции нет. Тем не менее, центр управления полетами США в Хьюстоне потребовал, чтобы астронавты дополнительно расследовали ситуацию. Им было приказано проверить башенку, особенно окна номер пять и шесть, на предмет визуального подтверждения наличия хлопьев охлаждающей жидкости.

Этот инцидент последовал за двумя предыдущими утечками теплоносителя на российском сегменте МКС в прошлом году. Хотя агентство подтвердило отсутствие непосредственной угрозы, эти повторяющиеся проблемы вызывают обеспокоенность по поводу надежности российской космической программы.

Важно обеспечить безопасность и эффективность эксплуатации МКС, поскольку она служит жизненно важной платформой для научных исследований и международного сотрудничества в освоении космоса. Расследование причин утечек теплоносителя и возможные решения будут иметь решающее значение для поддержания целостности станции и благополучия ее экипажа.

Источники: Роскосмос, НАСА.

By Роберт Эндрю

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