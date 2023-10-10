В российском сегменте Международной космической станции произошла утечка охлаждающей жидкости

НАСА сообщило, что 9 октября из радиатора российского сегмента Международной космической станции (МКС) началась утечка охлаждающей жидкости, что стало третьим инцидентом с участием российского оборудования на станции менее чем за год. Утечку впервые заметили диспетчеры полета, которые заметили хлопья, исходящие из одного из двух радиаторов модуля «Наука», также известного как Многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ), который был установлен на станции в июле 2021 года.

Экипаж станции визуально подтвердил утечку после сообщения диспетчеров полета. Хотя остается неясным, сколько теплоносителя произошла утечка и как долго, НАСА заявило, что Роскосмос, российское космическое агентство, сообщило, что утечка произошла из резервного радиатора на «Науке». Этот радиатор был первоначально установлен на модуле «Рассвет» в 2010 году и передан в «Науку» в начале этого года в ходе серии выходов в открытый космос.

И в Роскосмосе, и в НАСА заверили, что основная система терморегулирования на "Науке" работает исправно, опасности для станции и ее экипажа нет. Однако в качестве меры предосторожности экипаж закрыл ставни на окнах американского сегмента станции, чтобы предотвратить загрязнение.

Этот инцидент последовал за двумя предыдущими утечками охлаждающей жидкости на российских кораблях на МКС в прошлом году. В декабре на корабле «Союз МС-22» произошла утечка теплоносителя, в результате чего его заменили на беспилотный корабль «Союз». В феврале у беспилотного грузового корабля «Прогресс МС-21» также произошла утечка теплоносителя. Роскосмос объяснил эти утечки столкновениями с микрометеороидами или орбитальным мусором, и представители НАСА согласились с этим выводом.

Остается неясным, повлияет ли недавняя утечка охлаждающей жидкости на предстоящие выходы в открытый космос, запланированные для американского сегмента МКС. Астронавты НАСА Лорал О'Хара и Жасмин Могбели должны провести техническое обслуживание станции и собрать научные образцы во время выхода в открытый космос 12 октября, за которым последует еще один выход в открытый космос 20 октября.

Источники: НАСА, Роскосмос.