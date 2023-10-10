Международная космическая станция столкнулась с очередной утечкой из российского модуля «Наука»

На Международной космической станции (МКС) произошла очередная утечка, на этот раз предположительно это охлаждающая жидкость из резервного радиатора российского модуля «Наука». Диспетчеры полета заметили хлопья из радиатора «Науки» через камеры на МКС, а экипаж под руководством астронавта НАСА Жасмин Могбели подтвердил утечку из окон модуля «Купол». В качестве меры предосторожности ставни на окнах американского сегмента были закрыты, чтобы избежать возможного загрязнения.

Хотя непосредственной опасности для экипажа нет, потеря резервного радиатора — не идеальная ситуация. Основной радиатор в настоящее время работает хорошо, но наличие резервного радиатора имеет решающее значение для обеспечения резервирования и безопасности.

По данным российского космического агентства "Роскосмос", утечка действительно произошла из резервного радиатора "Науки", который был доставлен космическим кораблем "Шаттл" и первоначально оставлен на модуле "Рассвет". В апреле его перевели на «Науку» во время выхода в открытый космос Роскосмоса. Интересно, что выход в открытый космос в декабре 2022 года с целью перемещения еще одного радиатора пришлось отменить из-за утечки охлаждающей жидкости, наблюдавшейся из пристыкованного российского корабля «Союз». Кроме того, в феврале 2023 года на беспилотном грузовом корабле «Прогресс» произошла утечка охлаждающей жидкости.

Российские чиновники склонны связывать утечки с ударами микрометеороидов или орбитального мусора, а не с недостатками конструкции или производства. Однако еще неизвестно, какое объяснение будет дано на этот раз. Между тем, многоцелевой лабораторный модуль «Наука» столкнулся с многочисленными проблемами, включая значительные задержки и неожиданные срабатывания двигателей по прибытии на МКС в 2021 году.

НАСА запланировало пару выходов в открытый космос на октябрь, в первом из которых примет участие астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Андреас Могенсен. Пока неясно, пройдут ли эти выходы в открытый космос по плану.

источники:

– Российское космическое агентство Роскосмос.